Ce urmează după ce Nicușor Dan desemnează premierul? Scenariile de criză sau de stabilitate, pas cu pas

Consultările recente organizate de șeful statului cu partidele parlamentare au lăsat să se întrevadă o susținere pentru această variantă. Totuși, confirmarea finală va veni doar după testul din Parlament.

Procesul desemnării premierului

Conform Articolului 103 din Constituție, președintele României are obligația de a consulta partidul cu majoritate absolută sau, în lipsa acesteia, toate formațiunile parlamentare, înainte de a desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru.

Candidatului i se oferă un termen de 10 zile pentru a obține votul de încredere al Parlamentului, prezentând programul de guvernare și lista completă a miniștrilor.

Audierea miniștrilor propuși

Lista de miniștri și programul de guvernare sunt transmise Parlamentului, iar Birourile permanente ale celor două camere stabilesc o dată pentru ședința comună în termen de maximum 15 zile.

Înainte de votul decisiv, fiecare ministru propus este audiat în comisiile permanente competente. Acestea emit un aviz consultativ, care poate fi favorabil sau nefavorabil, oferind indicii politice, dar fără a influența direct votul final.

Dacă anumite nominalizări de miniștri sunt respinse, premierul desemnat are opțiunea de a menține propunerea sau de a aduce modificări, urmând ca noile candidaturi să fie supuse aceluiași proces de audiere înainte de învestitură.

Votul de învestitură pentru Guvern

Pentru ca noul Cabinet să fie învestit, este necesar ca programul și lista de miniștri să fie aprobate cu cel puțin 233 de voturi în Parlamentul reunit.

Având în vedere fragilitatea actualei majorități parlamentare, acest pas este considerat unul dintre cele mai dificile.

După obținerea votului de încredere, președintele emite decretul de numire a Guvernului, iar premierul și miniștrii depun jurământul la Palatul Cotroceni. De abia după acest moment, Executivul își poate începe mandatul.

Scenariul unui eșec

Dacă premierul desemnat nu reușește să obțină majoritatea necesară, președintele este obligat să reia consultările cu partidele parlamentare pentru identificarea unei noi soluții.

În cazul în care două propuneri consecutive de premier sunt respinse, Constituția permite dizolvarea Parlamentului, dar numai după trecerea a 60 de zile de la prima solicitare și consultarea liderilor Camerelor și grupurilor parlamentare.

Este important de menționat că dizolvarea Parlamentului reprezintă o opțiune și nu o obligație.

Președintele poate continua să propună variante de guvernare fără să declanșeze alegeri anticipate, în timp ce Guvernul anterior rămâne interimar, cu puteri limitate până la instalarea unui nou Executiv.

Desemnarea lui Eugen Tomac ar putea reprezenta o soluție politică viabilă, dar succesul său depinde de consensul parlamentar.