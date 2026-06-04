În timp ce promovează filmul „Office Romance”, noua producție Netflix în care joacă, vedeta a apărut prin Manhattan într-o ținută neagră, completată de o pereche de pantofi stiletto realizați de un brand fondat în România.

Imaginile au fost preluate rapid de publicații internaționale de modă, care au remarcat accesoriile purtate de vedetă. Nu este pentru prima dată când Jennifer Lopez apare purtând creații ale unor designeri sau producători români.

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În ultimii ani, mai multe branduri locale au ajuns în garderoba unor nume importante din industria internațională de entertainment și fashion. De această dată este vorba despre un brand lansat la Sibiu în 2014, Hardot, care produce în continuare în România și care și-a construit prezența în special prin export și apariții internaționale.

Cele care au creat pantofii purtați de Jennifer Lopez sunt Dana Iuga și Alina Popa, iar acestea afirmă că Hardot a ajuns și în picioarele altor vedete internaționale precum Heidi Klum, Rita Ora, Thalia și Eva Longoria.

„Am pornit din Sibiu cu un singur gând: să facem pantofi care să-ți schimbe felul în care mergi prin lume”, au spus cele două fondatoare.