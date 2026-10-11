O bandă de români a dat peste 29 de spargeri în Germania, iar din banii furați au cumpărat case de lux și lingouri de aur

O bandă de români este acuzată de comiterea unei serii spectaculoase de spargeri în locuințele din Germania. Potrivit anchetei, grupul ar fi spart peste 29 de case între septembrie 2024 și martie 2026. Luni, 12 octombrie, urmează să înceapă procesul împotriva a șase dintre suspecți, conform portalului german de știri „Der Spiegel".

Banda de români ar fi operat cu un plan bazat pe mașini de lux și hoți care se schimbau între ei

Anchetatorii ar fi descoperit numeroase dovezi care indică faptul că banda opera cu un grad ridicat de profesionalism. Potrivit procurorilor, suspecții, cu vârste cuprinse între 20 și 47 de ani, acționau în principal în landurile Saxonia-Anhalt, Bavaria, Turingia și Brandenburg.

Modul lor de operare era bine pus la punct: membrii grupării se deplasau cu mașini de lux, precum Jeep, Porsche SUV sau Jaguar, și spărgeau ferestrele sau ușile caselor vizate la lăsarea serii.

„Aceste spargeri păreau să facă parte din rutina lor zilnică”, se arată în rechizitoriu citat de publicația germană.

Doi dintre cei șase suspecți au mai fost condamnați în Franța și România

Printre cei șase inculpați se numără și un bărbat de 28 de ani născut în București, considerat unul dintre liderii grupării. Acesta a mai fost condamnat la un an și jumătate de închisoare în mai 2022 pentru furt din locuințe, având antecedente și în Franța și România.

Un alt suspect-cheie a fost condamnat în Germania la doi ani și jumătate de închisoare în 2022, fiind eliberat doar cu câteva luni înainte de a relua activitatea infracțională, potrivit sursei citate mai sus.

O vecină a remarcat mașinile de lux care se plimbau pe stradă

Ancheta a fost coordonată de unitatea specială „Lux” a Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt. După ce o vecină a raportat un vehicul suspect, un Jaguar, circulând printr-un cartier din Oranienbaum-Wörlitz, polițiștii au început să urmărească banda.

Cu ajutorul datelor de pe telefoane, imaginilor de pe camerele de supraveghere și dispozitivelor de urmărire montate pe vehiculele suspecților, anchetatorii au reușit să adune probe incriminatoare.

Ce ar fi găsit polițiștii la primele descinderi în casele românilor

În dimineața zilei de 10 martie 2026, aproximativ 300 de polițiști au descins în peste 100 de adrese, inclusiv în locuințele altor persoane suspectate că ar deține dovezi. În timpul perchezițiilor au fost confiscate peste 10.000 de euro în numerar, bijuterii din aur și argint, șurubelnițe, mănuși de protecție și numeroase telefoane mobile înregistrate pe nume fictive.

Un seif cu 37.000 de euro i-a condus pe polițiști pe urmele lor

Un moment crucial al anchetei a fost spargerea din 1 martie 2026, când bărbatul de 28 de ani și un alt suspect ar fi pătruns într-o casă din Oranienbaum-Wörlitz, o localitate cu 8.000 de locuitori din Saxonia-Anhalt.

Cei doi ar fi furat bijuterii din aur, ceasuri și ochelari de soare, dar adevărata captură ar fi fost un seif care ar fi conținut 37.000 de euro în numerar. În mod ironic, acest „supercoup” a dus la prinderea lor, după ce vecina vigilentă a notat numărul de înmatriculare al mașinii suspecte.

Doar una dintre cele șase persoane arestate a recunoscut faptele

Din cele șase persoane arestate, doar una, în vârstă de 31 de ani, a recunoscut faptele. Deși acesta a declarat că a venit în Germania pentru a lucra ca șofer de curierat, anchetatorii consideră mărturia sa necredibilă, mai ales că a participat la o spargere chiar în prima zi după sosirea în țară.

Românul a fost anterior condamnat în țara natală la aproape nouă ani de închisoare pentru furt și utilizarea armelor. Totodată, se presupune că o parte din banii furați ar fi fost trimiși în România și investiți în proprietăți imobiliare de lux sau lingouri de aur de către familiile inculpaților.

Numărul jafurilor din locuințe a crescut în Germania, în ultimii ani

Conform statisticilor oficiale, numărul furturilor din locuințe a crescut în Germania, ajungând la aproximativ 82.000 de cazuri în 2025. Acest lucru reprezintă o creștere de aproape 6% față de anul precedent, iar rata de soluționare a cazurilor rămâne scăzută, la doar 14%.

Asociația Germană a Asigurătorilor estimează că prejudiciul total se ridică la aproximativ 380 de milioane de euro. Pe lângă pierderile materiale, victimele rămân adesea cu traume psihologice cauzate de încălcarea intimității și pierderea sentimentului de siguranță. Organizația „Weisser Ring” subliniază că aceste efecte pot avea consecințe de lungă durată asupra celor afectați.