Poliția a golit vila de lux a unui „clan de români”, în Germania: bolizi, ceasuri și bijuterii, ridicate de anchetatori

Poliția din Germania a desfășurat, miercuri, o razie de amploare vizând membrii unui „clan de români”, suspectați de fraudă cu ajutoare sociale, relatează publicația Bild. În urma perchezițiilor, autoritățile au sechestrat de la bolizi de lux și bijuterii din aur, până la haine de designer și sume mari de bani.

Anchetatorii germani au efectuat miercuri, 30 septembrie, percheziții la două imobile din districtul Offenbach, într-un dosar în care sunt investigate acuzații de fraudă fiscală, fraudă la vânzarea de automobile second-hand și fraudă privind prestațiile sociale.

Operațiunea a fost desfășurată de Parchetul General din Frankfurt pe Main, Serviciul de Investigații Fiscale din landul Hessa și Poliția din sud-estul landului Hessa.

Două persoane au fost arestate.

Mașini de lux, ceasuri scumpe și bijuterii, ridicate de anchetatori

În timpul perchezițiilor, autoritățile au ridicat probe și bunuri de valoare. Printre acestea se numără mai multe autovehicule de lux, diverse ceasuri scumpe și alte bijuterii, precum și o sumă de bani cash de ordinul zecilor de mii de euro.

La operațiune au participat aproximativ 30 de polițiști și inspectori fiscali, doi câini specializați în detectarea banilor și doi procurori ai Parchetului General din Frankfurt pe Main.

Conform publicației osthessen-news.de, persoanele vizate sunt suspectate de evaziune fiscală în ceea ce privește TVA, fraudă la vânzarea de mașini second-hand și fraudarea sistemului de prestații sociale. Ancheta privind evaziunea de TVA îi vizează pe trei cetățeni români și un cetățean belgian, cu vârste de 26, 30 și 45 de ani.

Fraudă cu TVA de peste 300.000 de euro

Potrivit anchetatorilor, aceștia fac parte din aceeași familie din regiunea Rin-Main. Cei patru sunt suspectați că ar fi provocat, în perioada mai 2023 - aprilie 2026, o fraudă cu TVA de aproximativ 324.000 de euro.

Anchetatorii susțin că suspecții ar fi desfășurat împreună, sub forma unei societăți civile de drept german (GbR), un comerț intens cu automobile second-hand de valoare ridicată.

Potrivit acuzațiilor, veniturile obținute din vânzări nu ar fi fost declarate autorităților fiscale, iar TVA datorată nu ar fi fost plătită. O parte dintre faptele investigate ar fi fost comise, potrivit autorităților, prin folosirea abuzivă a unor societăți cu sediul în străinătate. Anchetatorii susțin că suspecții ar fi pretins existența unor livrări de bunuri scutite de TVA între companii din Uniunea Europeană, deși condițiile pentru aplicarea acestei scutiri nu ar fi fost îndeplinite.

Manipulau kilometrajele mașinilor de lux, umflându-le artificial valoarea

Unul dintre suspecți, în vârstă de 45 de ani, nu are domiciliul stabil în Germania. Celălalt, în vârstă de 30 de ani, locuiește în districtul Offenbach. Cei doi au fost arestați în baza unor mandate de arestare emise anterior de Tribunalul Districtual din Darmstadt, iar ancheta continuă sub coordonarea Parchetului General din Frankfurt pe Main.

În cazul bărbatului de 30 de ani există și alte acuzații. Anchetatorii susțin că, în lunile martie și aprilie 2026, acesta ar fi indus în eroare mai mulți cumpărători de automobile second-hand cu privire la kilometrajul mașinilor și existența unei garanții pentru vehiculele rulate. Prin aceste presupuse fraude, bărbatul ar fi obținut în total aproximativ 34.000 de euro în plus față de prețurile care ar fi fost justificate.

Încasau beneficii sociale de zeci de mii de euro

Dosarul include și acuzații privind prestațiile sociale.

Un bărbat de 26 de ani și o femeie de 46 de ani, ambii cetățeni români, sunt suspectați că nu ar fi declarat la centrul local pentru ocuparea forței de muncă veniturile obținute din vânzarea automobilelor second-hand. Potrivit anchetatorilor, din cauza acestor venituri nedeclarate, cei doi ar fi primit în mod nejustificat, începând din 2023, prestații sociale în valoare totală de aproximativ 36.000 de euro.

Ministrul de interne al landului Hessa, Roman Poseck, a comentat acțiunea și confiscarea autoturismelor de lux.

„M-a impresionat faptul că a fost confiscat un număr mare de mașini de lux. Nu se poate ca cei care se laudă cu astfel de bunuri de lux să primească în același timp prestații sociale sau să plătească impozite doar pentru sume mici”, a declarat Poseck pentru Bild.