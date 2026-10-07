Cum transformă un festival de muzică turismul din Budapesta și ce caută tinerii când ajung în Ungaria. Mecanismul pe care România îl poate prelua

Un festival de talie internațională reprezintă mai mult decât câteva nopți de concerte și divertisment; el poate funcționa ca un motor puternic de promovare pentru orașul gazdă. Un fenomen similar este vizibil și în România, unde Untold a transformat municipiul Cluj-Napoca într-un punct de atracție turistică de neocolit în fiecare vară.

La scară europeană, Budapesta confirmă aceeași tendință: pentru numeroși vizitatori străini ajunși pe insula Óbuda la Sziget Festival, muzica este doar pretextul unei vacanțe mai lungi.

Datele unui sondaj realizat de Visit Hungary în rândul publicului internațional prezent la festival arată că 65% dintre respondenți au decis să își rezerve cel puțin două zile suplimentare pentru a descoperi atracțiile Budapestei.

Intrarea la cel mai mare festival de muzică din Ungaria, Festivalul Sziget, iluminată noaptea în Budapesta, Ungaria. Sursă foto: Profimedia Images

Interesul pentru explorarea capitalei maghiare este confirmat de durata sejurului: o treime dintre cei chestionați au alocat două sau trei zile plimbărilor urbane după încheierea evenimentului, în timp ce 32% au plănuit să rămână mai mult de trei zile.

Ce caută turiștii străini: arhitectură, ruin bars și băi termale

Atunci când sunt întrebați despre prima impresie pe care le-o evocă Budapesta, 49% dintre participanții la studiu indică arhitectura impresionantă și clădirile istorice ale orașului.

În topul preferințelor legate de locurile de vizitat, aproape trei din zece turiști plasează obiectivele simbolice, cum ar fi clădirea Parlamentului Ungariei, Castelul Buda sau Citadella. Pe lângă patrimoniul arhitectural, viața de noapte și celebrele ruin bars ocupă un loc esențial în alegerile tinerilor.

De asemenea, plimbările pe malul Dunării, panorama asupra orașului, muzeele, băile termale și piețele locale completează lista experiențelor căutate de vizitatori.

Lángosul, preparatul preferat al festivalierilor în Ungaria

Experiența turistică în capitala maghiară este strâns legată și de gastronomia locală. Lángosul este, de departe, cel mai popular preparat unguresc în rândul respondenților, fiind ales de 34% dintre aceștia.

Meniul preferințelor culinare este completat de papricașul de pui, preferat de 16% dintre cei chestionați, și de tradiționalele clătite ungurești (palacsinta), alese de 12% dintre vizitatori. În topul mâncărurilor menționate de turiști se mai numără gulașul, varza umplută și tortul Dobos.

Atmosfera orașului și publicul tânăr, cheia succesului

Pentru turiștii care au mai vizitat Budapesta în trecut, orașul nu este o simplă opțiune pe o listă de călătorii. Atmosfera unică este principalul motiv de revenire pentru 40% dintre cei care au fost anterior în capitala Ungariei, fiind urmată de dorința de a participa la noi evenimente culturale sau festivaluri.

Analiza profilului participanților la Sziget arată o audiență predominant tânără: 78% dintre persoanele chestionate au vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Dintre aceștia, 37% au între 18 și 25 de ani, iar 41% fac parte din categoria de vârstă 26-35 de ani.