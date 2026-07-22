Este vorba despre Budapesta, capitala Ungariei, care a ocupat primul loc într-un clasament realizat de Saga Holidays, depășind orașe renumite precum Atena, Pireu sau Milano, conform Daily Express.

Cum a fost realizat clasamentul

Pentru a identifica cele mai autentice destinații culinare din Europa, cercetătorii au analizat 5.000 de restaurante din 125 de orașe europene. 

Au fost luate în calcul recenziile publicate pe Google, urmărindu-se cât de des clienții au descris restaurantele și preparatele drept „autentice”.

Rezultatul a fost surprinzător: Budapesta a obținut 98 de puncte din 100, devansând Pireu (97 de puncte), Atena (96) și Milano, care s-a clasat abia pe locul 10, cu 81 de puncte.

Palatul Parlamentului Budapesta
Palatul Parlamentului Budapesta Foto: Ioana Ion

Conform datelor furnizate de brandul de călătorii de grup WeRoad, importanța descoperirii preparatelor culinare tradiționale în timpul călătoriilor în afara țării este confirmată de majoritatea britanicilor, aproape opt din zece (79%) exprimând această preferință.

Ce recomandă specialiștii pentru o experiență autentică

Alison Porter, manager de produs la Saga Holidays, spune că restaurantele autentice sunt ușor de recunoscut dacă știi la ce să fii atent.

„Restaurantele autentice au adesea meniuri doar în limba locală, cu un nivel minim de engleză; veți vedea mulți localnici care iau masa acolo și vor avea și specialități sezoniere care se schimbă regulat.”, a spus Alison.

Ea mai spune că astfel de locuri sunt rareori amplasate în zonele turistice.

„Aceste locuri sunt de obicei ascunse pe străzi laterale, departe de principalele zone turistice, iar personalul poate părea sincer surprins, dar încântat să vadă turiști.”, adaugă experta.

Preparatele care au făcut Budapesta celebră

Succesul Budapestei se datorează preparatelor tradiționale ungurești, apreciate de turiști din întreaga lume.

Printre cele mai cunoscute se numără gulașul, lángos (lipia prăjită servită cu smântână și brânză), cârnații tradiționali kolbász, dar și halászlé, celebra supă picantă de pește preparată cu multă boia.

Mâncare tradițională maghiară – pâine prăjită în ulei – Lángos
Lángos Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Shutterstock

Poziția a doua este ocupată de Pireu. Cel mai mare port elen, faimos pentru preparatele sale din pește și fructe de mare proaspete, a fost foarte aproape de a cuceri primul loc, înregistrând un punctaj de 97 din 100.

Podiumul este completat de Atena, care s-a clasat pe locul al treilea cu un scor de 96 din 100. Capitala Greciei își atrage vizitatorii cu delicii culinare extrem de apreciate, cum ar fi celebrele souvlaki și gyros.

Cu toate aceastea, cea mai bună bucătărie din lume, desemnată de Taste Atlas, este cea italiană, iar cele mai bune orașe gastronomice din lume, potrivit aceleiași surse, sunt din Italia: Napoli, Milano, Bologna, Florența.

Top 10 destinații culinare din Europa

Clasamentul realizat de Saga Holidays este dominat de orașe din Europa Centrală și de Est:

  1. Budapesta (Ungaria) – 98 puncte
  2. Pireu (Grecia) – 97
  3. Atena (Grecia) – 96
  4. Viena (Austria) – 94
  5. Cracovia (Polonia) – 92
  6. Praga (Cehia) – 90
  7. Valletta (Malta) – 89
  8. Varșovia (Polonia) – 88
  9. München (Germania) – 84
  10. Milano (Italia) – 81

Pentru români, Budapesta are și avantajul distanței. Capitala Ungariei poate fi vizitată într-un city-break de câteva zile, iar noul clasament o recomandă drept una dintre cele mai bune destinații din Europa pentru cei care vor să descopere preparate locale autentice.

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