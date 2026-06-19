Pe lângă plimbările nocturne care oferă o perspectivă unică asupra clădirilor istorice iluminate, călătorii pot alege în acest an trasee extinse către localitățile Szentendre, Visegrád, Esztergom și Zebegény, bijuterii urbane situate în celebra regiune a Cotului Dunării.

Cât costă o plimbare cu vaporul pe Dunăre în 2026

Plimbările cu vaporul rămân una dintre cele mai accesibile activități turistice din Budapesta, prețurile fiind adaptate pentru toate categoriile de bugete.

Tarifele pentru croazierele standard și excursii:

Croazierele panoramice de zi: Prețul unui bilet standard variază în general între 7 și 14 euro.

Prețul unui bilet standard variază în general între 7 și 14 euro. Croazierele de seară: Tarifele pornesc de la aproximativ 16 euro pentru copii și seniori.

Tarifele pornesc de la aproximativ 16 euro pentru copii și seniori. Biletul de seară pentru adulți: Prețul pentru o călătorie nocturnă completă este de 21 de euro.

Prețul pentru o călătorie nocturnă completă este de 21 de euro. Traseul dus-întors Budapesta – Szentendre – Budapesta: O excursie completă de o zi costă aproximativ 20 de euro pentru adulți.

O excursie completă de o zi costă aproximativ 20 de euro pentru adulți. Excursia cu vaporul până la Visegrád: Prețul unui bilet dus-întors este de circa 26 de euro.

Prețul unui bilet dus-întors este de circa 26 de euro. Facilități pentru familii: Copiii cu vârsta sub doi ani beneficiază de gratuitate totală pe toate aceste rute.

Pentru turiștii care își doresc o experiență mai rafinată, operatorii pun la dispoziție pachete speciale care includ servicii suplimentare. De exemplu, o croazieră de o oră pe timp de seară, care oferă o băutură gratuită din partea casei și un ghid audio multilingv, este tarifată astfel:

Adulți: 25 de euro;

25 de euro; Studenți: 22,50 euro;

22,50 euro; Copii (cu vârste între 10 și 14 ani): 17,50 euro.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Numărul turiștilor pe Dunăre s-a dublat într-un singur an

Interesul pentru turismul fluvial pe Dunăre a înregistrat o creștere masivă în ultima perioadă. Datele oficiale publicate de compania Mahart-PassNave, unul dintre cei mai importanți operatori de transport pe apă din Ungaria, arată o evoluție spectaculoasă a pieței.

În cursul anului 2025, nu mai puțin de 413.000 de pasageri au apelat la serviciile regulate de transport cu vaporul, comparativ cu doar 183,000 de utilizatori înregistrați în anul precedent.

Cea mai mare creștere a fost raportată chiar în Budapesta, unde numărul de pasageri de pe ambarcațiuni a explodat de la 122.000 la 329.000 într-un interval de doar 12 luni.

Un avans semnificativ a fost vizibil și în zona pitorească a Cotului Dunării, una dintre cele mai populare regiuni de agrement din proximitatea capitalei maghiare. Reprezentanții companiilor de profil explică acest succes prin extinderea inteligentă a rutelor, suplimentarea numărului de plecări zilnice și apetitul tot mai mare al publicului pentru activitățile recreative pe apă.

Noutățile sezonului: Croaziere tematice cu „Prosecco & Aperitivo Spritz”

Pe lângă traseele clasice care conectează punctele strategice Visegrád, Nagymaros și Zebegény, companiile de transport au introdus în acest an și concepte tematice, dedicate celor care vor o atmosferă diferită la bord.

Cea mai căutată opțiune din noul portofoliu este croaziera „Prosecco & Aperitivo Spritz”. Aceasta presupune o călătorie de o oră pe Dunăre și, datorită cererii uriașe venite din partea turiștilor, este organizată deja de mai multe ori pe săptămână.

În ultimii ani, plimbările cu vaporul s-au consolidat ca fiind una dintre cele mai bine cotate atracții turistice din întreaga Ungarie. Panorama spectaculoasă asupra Parlamentului Ungar, trecerea pe sub podurile istorice pline de legende și clădirile emblematice de pe cele două maluri fac din croaziera pe Dunăre modalitatea perfectă și de neuitat pentru a descoperi farmecul Budapestei.