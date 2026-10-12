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O femeie de 100 de ani iubește să facă sărituri din avion: „Plutești pur și simplu”

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
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ruby mcnally, salt parașuta 100 de ani
Ruby McNally, femeia de 100 de ani care sare cu parașuta: 6 sfaturi pentru o viață lungă Sursa foto: Captură foto video Facebook/ Denzen Cortez
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Ruby McNally, o femeie din California care a împlinit 100 de ani, și-a sărbătorit ziua de naștere într-un mod cu totul neobișnuit: a sărit cu parașuta din avion, alături de patru dintre nepoții săi. Centenara locuiește singură, încă se urcă la volan și își gătește singură mâncarea. Într-un interviu acordat publicației americane TODAY, ea a dezvăluit șase principii care o ajută să se bucure de viață.

Cuprins:

A sărit cu parașuta la 80, 90 și 100 de ani

Ruby McNally, o femeie de 100 de ani din California, nu renunță la aventuri din cauza vârstei.

Femeia iubește să sară cu parașuta. Prima dată, un nepot a provocat-o să încerce asta atunci când a împlinit 80 de ani.

I-a plăcut așa de mult, încât a repetat saltul și la aniversarea de 90 de ani.

Zece ani mai târziu, când a împlinit un secol de viață, femeia a sărit cu parașuta alături de patru dintre nepoții săi.

„Îmi place la nebunie”, a declarat ea.

100-year-old skydiving granny proves age is just a number

„Plutești pur și simplu acolo sus, în aer, și privești întregul Pământ sub tine. Și coborârea nu a fost nicio problemă. Aterizez cu picioarele drepte, mă ridic și plec... Totul este minunat”, a povestit centenara.

Și nepoții s-au bucurat de experiență: „Le-a plăcut foarte mult. (..) Câți oameni ajung să sară cu parașuta cu bunica lor de 100 de ani?”, a spus fiica femeii, Sharon McNally, în vârstă de 74 de ani.

„Întregul ei spirit este să nu renunțe niciodată, să meargă mai departe, să nu se teamă de nimic și cam așa și-a trăit viața”, a subliniat Sharon.

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Șase sfaturi de la femeia care locuiește singură la 100 de ani

Ruby McNally spune că își trăiește viața zi după zi, fără să se lase copleșită de griji. Experiențele acumulate de-a lungul unui secol au ajutat-o să-și formeze câteva principii pe care le consideră importante pentru longevitate.

Alimentație cât mai naturală

Ruby McNally pune o parte din obiceiurile sale alimentare pe seama copilăriei petrecute în mediul rural din Vermont, unde familia avea o grădină cu legume și fructe de pădure.

Porumbul, salata și roșiile proaspete făceau parte din viața de zi cu zi, iar mâncarea era pregătită din ingrediente simple.

„Era pur și simplu un stil de viață mai degrabă curat. Și da, aveam dulciuri, dar erau alimente naturale. Nu existau substanțe chimice”, își amintește ea.

„Sfatul meu ar fi să mâncați cât mai natural posibil.”, îi sfătuiește ea pe cei care vor să trăiască cât mai mult.

Ruby cumpără în mare parte produse ecologice. Ea preferă ouă sau cereale alături de o banană la micul dejun, iar la prânz mănâncă uneori puțină brânză și un măr.

Fructele și legumele proaspete țin loc de gustări. Ruby nu consumă prea des dulciuri, preferă în schimb legumele crude.

Femeia de o sută de ani își începe dimineața cu două cești de cafea și nu consumă deloc alcool.

Fără excese

La o sută de ani, Ruby preferă mesele simple și are grijă câte dulciuri mănâncă, însă lucrurile nu au stat mereu așa.

„Când am crescut mare, vă spun la propriu că am mâncat tot ce-i stătea în cale, orice și totul, și nu m-am îngrășat niciodată un kilogram în toată viața mea”, spune Ruby.

Ea își amintește că dulciurile și deserturile erau o parte obișnuită a alimentației sale.

„Fiecare mâncare, fiecare desert, orice era acolo, mâncam. Am mâncat non-stop în copilărie.”

Astăzi, spune că nu mai simte nevoia să mănânce desert după o masă consistentă și că preferă să se bucure de mâncare fără excese.

Mereu în mișcare

Ruby și-a petrecut copilăria la țară, în aer liber: se cățăra, înota, mergea pe munte și nu stătea deloc toată ziua.

În liceu, a fost căpitanul echipei de baschet.

Apoi, a devenit mama a șapte copii, dar a continuat să meargă mult pe jos, în lipsa timpului pentru exerciții fizice.

Ruby este în continuare independentă la 100 de ani. Locuiește singură, conduce până la magazine sau la rudele sale.

Nu renunțați la aventuri

Nici la 100 de ani Ruby nu și-a pierdut dorința de a încerca lucruri noi, lucru frecvent întâlnit la oamenii de vârsta sa.

Fiica sa spune că lipsa fricii și hotărârea au însoțit-o pe mama ei de-a lungul întregii vieți.

„Îi place enorm săriturile cu parașuta. Nicio teamă, absolut”, a declarat Sharon McNally.

Aventura nu înseamnă însă doar adrenalină, ci și bucuria de a împărtăși momente speciale cu familia.

Iubiți-vă meseria

Ruby McNally a fost asistentă medicală, meserie pe care și-a dorit încă din copilărie să o practice.

Astfel, a urmat școala de specialitate, după liceu, și a început să profeseze la 21 de ani.

Și-a întrerupt cariera pentru a-și crește copiii, dar s-a întors la muncă și a lucrat în domeniul îngrijirii femeilor aflate în travaliu și al nașterilor până la 60 de ani.

„Asta a fost toată viața mea. Asta e tot ce mi-am dorit vreodată, chiar și de mică, voiam să fiu asistentă medicală”, a povestit ea.

Partea bună a vieții

Ruby McNally se bucură de fiecare zi și nu renunță atunci când apar obstacole. Ea spune că preferă să nu se concentreze asupra dificultăților.

„Pur și simplu trăiesc viața în fiecare zi așa cum vine, mă bucur de fiecare zi și mă bucur de viață”, afirmă ea.

„Cred că optimismul mă menține în mișcare. Privesc mereu partea bună a lucrurilor.”, spune Ruby.

Ruby McNally este independentă la 100 de ani

Ruby McNally s-a născut pe 19 august 1926, în statul Illinois, iar familia sa s-a mutat în Vermont când era mică. Mai târziu, viața a purtat-o în mai multe state americane, înainte de a se stabili în California, în 1958.

A fost căsătorită de două ori și a rămas văduvă de două ori. Are șapte copii, cu vârste cuprinse între 62 și 77 de ani, și se bucură de o familie numeroasă.

Longevitatea se regăsește și în istoricul familiei sale: una dintre surorile ei a murit recent la 101 ani, iar alți doi frați au trăit până la 90 de ani.

La 100 de ani, Ruby continuă să locuiască singură, să conducă și să se ocupe de treburile cotidiene.

O altă femeie din SUA, care a împlinit 100 de ani, mănâncă în fiecare zi același fruct, în timp ce o altă centenară preferă aceeași cină în fiecare seară: un hotdog alături de o Coca-Cola dietetică.

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Tags: SUA (Statele Unite ale Americii) Dietă Sfaturi utile
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