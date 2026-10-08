Povestea unei femei de 100 de ani din California, SUA, demonstrează că nu toate regulile pentru o viață lungă urmează sfaturile stricte ale nutriționiștilor. Frieda, care a împlinit recent un secol de viață, a devenit o adevărată senzație pe rețelele de socializare după ce fiica ei a dezvăluit ce mănâncă bătrâna în fiecare seară la cină.

„Sunt în rai!”: cântecul viral care a strâns milioane de vizionări

Spre surprinderea milioanelor de utilizatori care au urmărit clipurile postate pe internet, meniul de seară al centenarei este departe de dieta mediteraneană sau de principiile alimentației sănătoase, fiind format dintr-un hotdog cu muștar și ceapă tocată, alături de o doză de Cola dietetică.

Totul a început pe 13 august 2026, de ziua ei de naștere, când fiica sa, cunoscută online sub pseudonimul Queen, a filmat-o pe Frieda în timp ce își savura cina preferată.

Cu hotdogul într-o mână și băutura carbogazoasă în cealaltă, bătrâna a început să cânte o adaptare proprie a celebrei piese „Cheek to Cheek” a lui Fred Astaire, exprimându-și bucuria simplă de a mânca exact ceea ce îi place.

Versurile improvizate de centenară: „Rai, sunt în rai, am hotdogul și Cola mea dietetică, ce ar putea fi mai bun decât atât? Sunt în rai în fiecare seară din viața mea.” au strâns rapid milioane de vizionări, mii de comentarii apreciative și au stârnit valuri de simpatie.

„La 100 de ani, mama are o tradiție nocturnă pe care nu vrea să o rateze niciodată. Ai mânca ACEEAȘI CINĂ în fiecare seară dacă te-ar face fericit?”, a scris Queen în descriere, la postare.

Mulți utilizatori au glumit că femeia a descoperit adevărata „fântână a tinereții” prin simpla capacitate de a se bucura de plăcerile mici ale vieții fără vinovăție.

Povestea femeii de 100 de ani care iubește Coca-Cola și hotdogul a fost relatată de Today.

Sfatul genial pentru cei care vor să prindă 100 de ani

Relatarea fiicei sale arată că această rutină culinară nu este doar o excepție de moment, ci un ritual de la care Frieda nu dorește să se abată în nicio seară.

Cele două femei, care au ales să folosească doar apelative pentru a-și proteja intimitatea, au povestit că popularitatea venită peste noapte le-a apropiat și mai mult, transformând fiecare cină într-un motiv de sărbătoare.

Întrebată de fiica sa care este principalul sfat pe care îl poate oferi celor care își doresc să atingă o vârstă de trei cifre, bătrâna de 100 de ani a oferit un răspuns plin de umor și pragmatism, rezumând filozofia ei de viață în doar câteva cuvinte: „Continuă să respiri” („Keep breathing.”).

Altă dată, fiica sa a întrebat-o: „Mamă, ce încă mai aștepți să faci la vârsta de 100 de ani?”, iar bătrâna a răspuns cu un singur cuvânt: „DIE!” (n.r. să mor), iar apoi a izbucnit în râs.