Natalie Groeger, o femeie din Statele Unite care urmează să împlinească vârsta de 101 ani, a împărtășit obiceiurile simple care i-au marcat existența și care continuă să îi mențină energia și claritatea mentală, într-un interviu acordat publicației Today. Secretele longevității rămân un subiect fascinant, iar persoanelor care trec de pragul de un secol pot oferi lecții importante despre echilibru, nutriție și stare de spirit.

Afinele de la micul dejun și gustările favorite

Născută în anul 1925 în Brooklyn, New York, Natalie Groeger a lucrat ca operatoare la o centrală telefonică, a fost căsătorită timp de 68 de ani și se bucură astăzi de o familie numeroasă, formată din doi copii, patru nepoți și șase strănepoți.

Femeia a fost mutată într-un centru de îngrijire asistată din Englewood, New Jersey, însă își păstrează optimismul și pofta de viață.

Unul dintre cele mai constante obiceiuri din rutina zilnică a lui Natalie Groeger este consumul de afine în fiecare dimineață.

„Mănânc multe afine. Îmi plac foarte mult”, spune ea.

Experții în nutriție confirmă că decizia ei este susținută de numeroase studii medicale, afinele fiind bogate în antioxidanți și polifenoli care protejează sistemul cardiovascular, reduc riscul de diabet de tip 2 și îmbunătățesc performanța cognitivă.

Pe lângă afine, centenara a fost o iubitoare constantă de mere, avocado și ciocolată neagră, alimente cunoscute pentru proprietățile lor antiinflamatoare și beneficiile aduse sănătății intestinale.

Deși își menține un tonus excelent, femeia mărturisește că nu urmează o dietă restrictivă și că se bucură ocazional și de alimente mai puțin recomandate de nutriționiști, precum baconul sau brioșele.

„Mănânc practic orice”, a spus aceasta.

Specialiștii în gerontologie susțin că mulți centenari beneficiază de combinații genetice rare de protecție, care le permit să tolereze anumite mici abateri alimentare fără a le fi afectată durata de viață.

„Îmi place baconul. Probabil că n-ar trebui să mănânc slănină, dar o mănânc”, a mărturisit Natalie.

În schimb, Natalie nu consumă alcool.

Întrebată care sunt secretele longevității sale, Natalie a spus: „Habar n-am. Trebuie doar să fii foarte deschis la minte și să accepți lucrurile așa cum sunt. Asta e tot. Trebuie să trăiești și să te bucuri de ele”.

Dansul și hobby-urile care mențin mintea ageră

Muzica și mișcarea au jucat un rol central în viața centenarei. Pasionată de dansul de societate de la o vârstă fragedă, Natalie Groeger obișnuia să danseze în fiecare duminică alături de soțul ei.

Chiar dacă la vârsta de 100 de ani nu mai poate practica dansul clasic, ea continuă să se miște pe ritmul muzicii participând la sesiuni de dans pe scaun.

Activitățile de tip aerobic adaptat ajută la menținerea echilibrului, îmbunătățesc starea de spirit și reduc riscul de declin cognitiv.

Sănătatea mintală este susținută și prin activități recreative constante.

De-a lungul vieții, femeia a tricotat pături și îmbrăcăminte, un meșteșug recunoscut de cercetători pentru efectul său relaxant și pentru reducerea nivelului de stres.

În prezent, centenara își menține atenția și memoria antrenate jucând solitaire pe tabletă și jocuri de cărți alături de prieteni.

Optimismul, asul din mâneca lui Natalie

Pe lângă alimentație și mișcare, reziliența emoțională reprezintă un pilon esențial al longevității excepționale.

Natalie Groeger subliniază că a încercat întotdeauna să nu amplifice problemele inevitabile ale vieții, evitând să vorbească excesiv despre dificultăți și menținându-și simțul umorului.

„Sunt genul de persoană care nu vorbește cu adevărat despre problemele sale, iar asta îmi face viața mai ușoară. Sunt o persoană veselă. Îmi place să râd. Îmi place să glumesc”, a adăugat femeia.

Cercetările de specialitate arată că stresul cronic accentuează procesele de îmbătrânire celulară și poate scurta speranța de viață cu câțiva ani.

În schimb, persoanele optimiste, care privesc obstacolele ca pe niște provocări temporare și își păstrează o stare de spirit veselă, înregistrează un risc semnificativ mai mic de afecțiuni cardiovasculare și metabolice, având șanse mult mai mari să atingă o vârstă înaintată.