Două femei gemene, născute în 1926, se îmbracă la fel în fiecare zi: „Suntem încă aici și putem face asta”

Două femei gemene identice din statul american Ohio au împlinit 100 de ani și continuă să păstreze un obicei care le însoțește încă din copilărie: se îmbracă la fel în fiecare zi. Mary Alice Haley și Mary Jean Holtzhauer spun că, de multe ori, nici măcar nu își stabilesc ținutele împreună, dar ajung să poarte haine asemănătoare. Născute pe 21 august 1926, cele două au trecut printr-un secol de schimbări, au crescut familii numeroase și au rămas una alături de cealaltă. Într-un interviu acordat publicației TODAY, gemenele au dezvăluit cinci obiceiuri care le-au ajutat să traverseze deceniile.

Gemenele care au ajuns la 100 de ani

Mary Alice Haley și Mary Jean Holtzhauer, din Tipp City, Ohio, SUA, au fost îmbrăcate la fel încă din primii ani de viață. Mama lor le cosea hainele și avea grijă să poarte ținute identice. Tradiția a continuat și la vârsta de 100 de ani.

Deși nu planifică neapărat cu ce să se îmbrace în fiecare dimineață, surorile descoperă adesea că au ales ținute asemănătoare.

„Mă simt grozav că amândouă suntem încă aici și că putem face asta”, a declarat Mary Jean Holtzhauer.

Surorile continuă să-și trăiască viața împreună.

Legătura dintre cele două pare să depășească obiceiurile comune. Ele povestesc că au simțit de-a lungul anilor o conexiune aparte și că, uneori, una dintre ele își dădea seama când cealaltă era bolnavă, chiar dacă se aflau la distanță de mai multe state.

Femeile de 100 de ani consideră că apropierea dintre ele a reprezentat un sprijin important în momentele dificile ale vieții.

Au trecut printr-un secol de schimbări și au rămas una lângă cealaltă

Născute în 1926, Mary Alice și Mary Jean au traversat perioade istorice dificile, inclusiv Marea Criză Economică și cel de-Al Doilea Război Mondial.

Ambele s-au căsătorit, au avut copii, nepoți și strănepoți și au continuat să locuiască singure până la vârste înaintate. Au condus până în jurul vârstei de 90 de ani.

În prezent, cele două surori locuiesc în apartamente separate, dar apropiate, într-un centru de îngrijire asistată numit StoryPoint.

După ce Mary Alice și-a fracturat femurul, în urmă cu câteva luni, și a fost nevoită să folosească un scaun cu rotile, sora ei a început să o verifice în fiecare dimineață.

Apoi, cele două își organizează ziua și, de multe ori, iau micul dejun împreună.

Cele două joacă bingo, cărți, se uită împreună la filme, fac activități creative și petrec timp în compania celorlalți rezidenți.

Cele 5 obiceiuri pe care gemenele le asociază cu o viață lungă

Mary Alice Haley și Mary Jean Holtzhauer au împărtășit câteva dintre principiile care le-au ghidat viața. Ele nu reprezintă o rețetă garantată pentru longevitate, dar arată ce a contat pentru cele două surori de-a lungul deceniilor.

Să-i ajuți pe ceilalți

Surorile au crescut într-o perioadă în care comunitatea și sprijinul reciproc aveau un rol important. De-a lungul vieții, au încercat să fie alături de oamenii care aveau nevoie de ajutor.

„Am avut grijă de mulți oameni. Aveau nevoie de ajutor și am fost atât de fericită să-i ajut”, a povestit Mary Jean Holtzhauer.

Mary Alice își amintește că mama soțului ei, care avea un handicap, a locuit o perioadă cu familia lor. Ea s-a ocupat de nevoile femeii și a însoțit-o la medic pentru controale și analize de sânge.

„Mi-am spus: «Asta înseamnă să ajuți alți oameni» și m-a făcut să mă simt bine”, a explicat Haley.

Pentru cele două surori, grija față de ceilalți a fost o parte firească a vieții de zi cu zi.

Să găsești motive să te distrezi

Umorul a rămas o constantă în relația dintre gemene, chiar și după un secol de viață.

Le place să joace cărți și își amintesc cu amuzament de farsele pe care le făceau în tinerețe.

„La întâlniri, eu și Alice ne schimbam iubiții. Nu știau nimic despre asta”, a povestit Holtzhauer, râzând.

Cele două își schimbau uneori și locurile în clasă, pentru a vedea dacă profesorii sau colegii observau diferența.

Să rămâi activ, atât cât îți permite corpul

Chiar și la 100 de ani, surorile încearcă să facă mișcare în funcție de posibilitățile lor fizice.

Ele participă la activități organizate în centrul în care locuiesc, inclusiv exerciții cardio cu impact redus, yoga pe scaun și sesiuni de antrenament pentru întregul corp.

După fractura de femur, Mary Alice a lucrat cu un kinetoterapeut pentru a-și recăpăta forța și mobilitatea piciorului.

În zilele în care nu au energie pentru exerciții, cele două preferă să stea afară și să privească oamenii care vin și pleacă.

Să pui familia pe primul loc

Familia a reprezentat un sprijin important pentru Mary Alice și Mary Jean încă din copilărie.

„Sora mea geamănă, Jean, a ieșit la o întâlnire într-o seară, iar iubitul ei nu i-a deschis portiera mașinii sau ceva de genul ăsta”, și-a amintit Alice.

Fratele lor a intervenit imediat: „Să nu-i mai faci niciodată asta surorii mele”, i-ar fi spus el tânărului.

Legăturile de familie au continuat să fie puternice și la vârsta adultă. Mary Alice are trei copii, 11 nepoți și 21 de strănepoți, în timp ce Mary Jean are patru copii, 11 nepoți și 12 strănepoți.

Deși rudele sunt răspândite în mai multe state americane, inclusiv Ohio, Florida și Colorado, familia încearcă să le viziteze cât mai des.

Să-ți păstrezi credința

Credința a avut un loc important în viața celor două surori. Ele au participat în mod regulat la slujbele bisericii catolice și s-au implicat în activitățile comunității religioase până când s-au mutat în centrul de îngrijire asistată.

Și în prezent, relația cu biserica a rămas o parte a rutinei lor. Membrii comunității vin să le ofere împărtășania, iar surorile participă săptămânal la studiul Bibliei.