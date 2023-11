Un reporter al publicației a investigat sub acoperire cum se desfășoară o sesiune de terapie cu o persoană fără pregătire profesională, ce presupune și care sunt riscurile la care se expun clienții. În lipsa unor mecanisme coerente de monitorizare, unii dintre falșii psihoterapeuți practică la limita legalității, alții fac din coaching ședințe pe care le vând ca fiind „terapie”, arată o investigație PressOne.

Astfel, publicația prezintă cazul lui Ioan Nicuț, un mentor coach care cere 400 de lei în schimbul unei sesiuni de consiliere psihologică prin telefon. Bărbatul își desfășoară activitatea în București și nu are studii de specialitate, dar vrea „să ajute” persoanele care se confruntă cu depresie și anxietate.

Ce metode folosește coach-ul? Potrivit sursei citate, Nicuț „vindecă” tiparele minții prin „înțelepciuni christice”, salturi cuantice de „trezire” și prin principii spirituale predicate de Iisus, Krishna și Buddha.

Dialog între reporterul PressOne și coach-ul:

Ioan Nicuț: „Ai vrea să-ți predai depresia, anxietatea, insomnia, frica și furia lui Dumnezeu?”

Reporter: „Da.”

Ioan Nicuț: „Ok, acum what we hold in mind tends to manifest. Hai să dăm și mai multă energie acestei intenții în câmpul cuantic. Ai vrea să-i predai și mai mult lui Dumnezeu acest pachet?”

Reporter: „Da, dar mă îndoiesc că un bagaj așa de mare și cu niște stări așa de puternice poate să dispară pur și simplu.”

Nicuț: „Excelent, excelent! Ai vrea să-i predai lui Dumnezeu și acest scepticism?”.

„Există o foarte mare impostură în acest domeniu, care a fost încurajată și de autorități, punând astfel la risc practic oamenii”, explică, pentru PressOne, profesorul universitar Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai și președinte al Alianței Psihologilor din România.

Cine este Ioan Nicuț

Nicuț este absolvent al Universității Politehnice și a lucrat în corporații și vânzări peste 20 de ani. În prezent și-a asumat rolul unui terapeut/consilier psihologic care lucrează cu oamenii de la distanță, deși la bază el este un coach. Susține că are certificare de „master coach”, un calificativ care se acordă pentru un anumit număr de ore prestate.

Această certificare nu acordă niciun atribut pe latură de psihoterapie. Pur și simplu trebuie să spui că tu faci un serviciu de coaching, cu ce înseamnă el și ca urmare a ocupației pe care a stabilit-o Ministerul Muncii. Nicidecum psihoterapie. Un specialist studiază 10-12 ani ca să se formeze. Ei fac un an, doi de coaching și se apucă să facă lucruri care țin, de fapt, de medici. Daniel David, psiholog, rector UBB și președinte al Alianței Psihologilor din România:

400 de lei pentru o ședință prin telefon

O ședință la telefon cu Ioan Nicuț depășește media tarifelor pentru o ședință de terapie în București. Dacă un terapeut sau consilier psihologic, care și-a obținut toate acreditările după mai mulți ani de studii și practică supervizată, cere între 200 și 300 de lei, Nicuț, cu un curs de coaching la activ, cere 400 de lei pentru 45 de minute.

În dialogul cu reporterul PressOne, coach-ul a menționat și că sesiunile lui de terapie se bazează pe metoda „letting go”.

Este o abordare dezvoltată de psihiatrul David Hawkins, notează sursa citată, care presupune renunțarea la suferință prin trei etape: identificarea emoțiilor negative care se doresc a fi înlăturate, experimentarea și familiarizarea cu emoțiile respective și alegerea conștientă de a le îndepărta.

El adaugă însă acestor tehnici și o abordare spirituală, prin care omul „se supune” divinității complet, iar suferința este predată lui Dumnezeu în mod voluntar. Astfel, orice problemă ar dispărea.

În schimb, psihologul Daniel David spune că metoda „letting go” nu poate fi validată științific, în procesul de psihoterapie. „Nu știu ce este metoda asta. Eu vorbesc de psihoterapie și în psihoterapie metoda asta nu are nicio treabă.”

În plus, pentru specialiștii în domeniu, „coach” este o cu totul altă profesie.

Problema este asta. Că vii cu niște formări mascate prin tot felul de asociații, fie ele și internaționale. Și vrăjitorii au asociații internaționale. Și că după ce îți iei o formare de acest tip vii și comunici public că tu faci consiliere psihologică și psihoterapie, ceea ce este ilegal. Daniel David, psiholog, rector UBB și președinte al Alianței Psihologilor din România:

Președintele Alianței Psihologilor din România mai atrage atenția că persoanele acreditate să fie „coach” nu ar trebui să intervină în actul terapeutic sau să facă consultații psihologice. „Nu poți să vii să faci un curs de formare cu te miri cine, un furnizor acreditat de Ministerul Muncii, câteva luni și după aceea îi lași pe oamenii ăia să zburde liber prin societate începând să ofere tratamente și forme de terapie. Este un lucru foarte grav.”

Cum se apără falsul terapeut

Confruntat de PressOne, Ioan Nicuț a refuzat, inițial, să facă comentarii. Apoi, notează publicația, a adoptat o poziție defensivă și a încercat să nege că a oferit vreo consultație psihologică. „Ce s-a întâmplat nu este o consultație psihologică. Este pur și simplu aplicarea unui principiu din fizica cuantică, conform căruia poți să ieși dintr-o paradigmă schimbând intenția”, a afirmat bărbatul.

Referitor la prețul cerut, de 400 de lei pe ședință, falsul terapeut a comentat: „Nu știu să-l justific, pur și simplu ăsta e un tarif care am văzut că funcționează”.

foto: 123rf.com

