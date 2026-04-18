În București, cea mai ieftină benzină costă 8,17 lei/l la Petrom și 8,28 de lei/l la Rompetrol, OMV și Lukoil. La stațiile Socar, benzina costă sâmbătă, 18 aprilie 2026, 8,39 de lei/l, iar la MOL, 8,48 de lei.

Cât costă cea mai ieftină benzină, sâmbătă, 18 aprilie 2026

Vineri, cea mai ieftină benzină era la Petrom și OMV, și costa 8,37 de lei/l, respectiv 8,48 de lei/l, ceea ce înseamnă o ieftinire de 0,2 lei/l la Petrom.

În cazul motorinei standard, prețurile au scăzut de la 9,28 de lei/litru la Petrom ieri, la 8,93 de lei/l azi, adică o diferență de 0,35 de lei/l.

La Rompetrol, OMV și Lukoil, carburanții costă 9,02 lei, față de 9,37 de ieri. La stațiile Socar, prețul a rămas constant, de 9,34 de lei/litru.

Cea mai ieftină benzină costă sâmbătă, 18 aprilie, 8,17 lei/l, comparativ cu 8,36 de lei/l cât era ieri (o diferență de 0,19 lei), și se găsește la stația Petrom, din Miercurea Ciuc, județul Harghita.

Cea mai ieftină motorină costă sâmbătă, 18 aprilie 2026, 8,93 de lei/l, față de 9,26 de lei/l cât era cu o zi în urmă (o diferență de 0,33 de lei) și se găsește la stația la stația Petrom, din Miercurea Ciuc, județul Harghita.

De ce s-au ieftinit carburanții

Reducerea prețurilor vine ca urmare a intrării în vigoare, pe 7 aprilie, a ordonanței de urgență ce prevede o diminuare a accizei cu 30 de bani/litru, măsură care a dus la o primă ieftinire de 36 de bani în majoritatea benzinăriilor.

Cu toate acestea, prețurile actuale rămân mai mari decât cele de la începutul conflictului din Iran, declanșat pe 28 februarie. Totuși, ultimele două săptămâni au adus o ușoară scădere, susținută și de reducerea cotațiilor internaționale la petrol.

Prețul final plătit de șoferii români la pompă este influențat de costul petrolului, cheltuielile de rafinare și distribuție, precum și de nivelul accizelor aplicate de stat.

PNL confirmă Libertatea. Dan Motreanu a anunțat cum contracarează liberalii demersul PSD de înlăturare a lui Ilie Bolojan

Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
