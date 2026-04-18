Vedeta PRO TV a semnat cu TVR. Din 19 aprilie 2026 apare la o emisiune de la postul public

Potrivit unui comunicat al celor de la TVR, Florina Constantinescu va avea un nou coleg de prezentare: pe actorul Cătălin Neamțu! Acesta este cunoscut datorită aparițiilor din serialele „Vlad” și „Las Fierbinți”, de la PRO TV, dar și ca fost membru al show-urilor „Serviciul Român de Comedie” („S.R.C.”) și Divertis.

Cătălin Neamțu, coprezentator la „Vedeta familiei”

„Cel de-al 8-lea sezon «Vedeta familiei» vine cu totul resetat. Debutul noului sezon va avea loc duminică, 19 aprilie 2026, de la ora 20.00, iar Cătălin Neamțu, actor și stand-up comediant, se alătură în rol de coprezentator. Dinamica s-a schimbat complet în platou. În acest sezon, jurizarea va fi mai serioasă, pentru că exigențele în competiție sunt tot mai mari. Vor fi și modificări de decor și stilistică vizuală, iar show-ul trece la un alt nivel. O nouă energie pentru «Vedeta familiei»”, a spus Florentina Constantinescu.

Actorul Cătălin Neamțu apare astfel din această primăvară și la TVR, el fiind totodată și membru în producția unor show-uri foarte cunoscute de la PRO TV: „Românii au talent” și „Vocea României”, emisiuni pe care nu le-a părăsit.

Juriul emisiunii „Vedeta familiei” este format din Andreea Bălan, Aurelian Temișan, Bibi, Sanda Ladoși, Crina Mardare, Radu Ștefan Bănică și Elena Gheorghe. Aceștia vor analiza și vor evalua în fiecare etapă prestațiile copiilor înscriși în competiție.

Transformare de imagine pentru Florina Constantinescu

Dincolo de schimbările de format, sezonul 8 vine și cu o transformare de imagine pentru Florina Constantinescu. Cunoscută pentru aparițiile sale sexy și elegante, prezentatoarea a ales să intre cu totul în universul copiilor.

„Sunt hipnotizați de maimuțoii de pe tricou! Practic, sunt colega lor de joacă, nu prezentatoarea… Chiar am fost invitată la ora de servit ceaiul cu păpușile. Am și avantajul că sunt mică de statură, așa că pot face shopping liniștită la raionul kids: ies mai cool și mai ieftin.

Să vă mai spun un secret: nu sunt singura care a «dat jos tocurile» la «Vedeta familiei»! Jurata Elena Gheorghe a trecut și ea pe varianta comfy: tocuri mai mici, dar cu același efect: relaxată și sexy în același timp. Am ajuns să mă îmbrac așa vesel și colorat și în viața de zi cu zi… Îmi dă o stare de bine! Ce pot spune: copilăria e cel mai bun stil vestimentar pe care l-am avut vreodată”, a încheiat Florina Constantinescu.

