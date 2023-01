Un primar și familia lui încasează ajutoarele sociale pentru oamenii săraci din sat „de care au grijă”. Ce bani primesc și din terenuri

Gheorghe Bunea are în jur de 70 de ani și un picior de lemn. Piciorul de lemn este mai degrabă un mănunchi format din câteva bucăți de lemn, de diferite lungimi, legate între ele în așa fel încât să îi permită o oarecare susținere împreună cu o pereche de cârje. Când l-am întâlnit, se chinuia să-și aducă lemne de foc dintr-o pădurice aflată în susul șurii, care îi servește drept adăpost.

Omul acesta, cu jumătate de față desfigurată de pareză, trăiește în satul Geogel și se află în îngrijirea unui fiu al primarului din Ponor.

În august 2016, când nici nu se uscase încă cerneala de pe buletinele de vot, primarul Bujor Petruț din comuna Ponor, județul Alba, semna o dispoziție prin care unul dintre copiii săi, Alexandru Bujor Petruț, era desemnat asistent personal al unui vârstnic cu handicap grav.

Însoțitorii identificați în urma anchetelor sociale comandate de Primărie primesc o indemnizație plătită din banii de la bugetul public, adică din banii contribuabililor. În 2016, remunerația de bază era de 1.313 lei.

În comunitatea Ponor, sătenii susțin că primarul îi exploatează pe nevoiașii satului, pe care i-ar folosi drept „slugi” la o fermă deținută de familia sa și că le reține cu titlu abuziv tot felul de beneficii sociale, la care au dreptul, scriu reporterii Pressone.

Un alt bătrân fără picioare, în grija soției primarului

Victor Moldovan a murit în 15 decembrie 2022. Cunoscuții spun că ar fi murit de frig, în casă. Bătrânul avea ambele picioare amputate, iar pensia lui era încasată lunar de soția primarului, Felicia Petruț, care susține că avea grijă de el. Omul a fost înmormântat cu zece zile înainte de Crăciun.

Într-un video primit de reporterul Pressone pe 1 decembrie, Victor Moldovan i se plânge unui consătean că primarul comunei îi încasează pensia și ajutorul social.

În comuna Ponor figurau pe lista cu beneficiari pentru acordarea de venit minim garantat 30 de persoane. Jumătate fuseseră identificați prin anchete sociale începând cu anul 2016. Cel mai în vârstă beneficiar are 89 de ani.

O imagine în care apar toți membrii familiei Petruț, publicată pe pagina de Facebook a lui Alex Bujor Petruț. De la stânga la dreapta: Iulian Petruț, Codruța Petruț, iubita lui Alex Bujor Petruț, Alex Bujor Petruț, Felicia Petruț, Felician Petruț cu soția Cristina, Cătălin Petruț și Bujor Petruț, tatăl de familie.

Cum a ajuns Bujor primar în Ponor

În 2016, Bujor Petruț ajungea primar pentru prima oară în Ponor, județul Alba. Înainte ocupase fotoliul de viceprimar. Într-un raport al organizației Expert Forum din iulie, același an, Ponor era în topul comunelor unde, în preajma alegerilor, numărul locuitorilor crescuse brusc. Nu era un fenomen izolat. La ultimele două runde de alegeri locale, primăriile de la țară au fost de multe ori câștigate la mustață, tocmai datorită acestor „locuitori sezonieri”. Pressone a scris despre Operațiunea Flotantul, care amenință să transforme alegerile locale într-un simulacru în mediul rural.

Ales în fruntea comunității pentru primul mandat, lui Petruț era cât pe ce să îi scape demnitatea printre degete. În mai 2017, Prefectura Alba a cerut dizolvarea Consiliului Local al comunei Ponor și declanșarea de alegeri anticipate, ca urmare a inactivității forului decizional. În aproape un an de la scrutinul din iunie 2016, Consiliul Local Ponor reușise să adopte o singură hotărâre. Pe finalul anului 2017, nu fusese adoptat nici măcar bugetul pentru anul următor. Dar Tribunalul Alba l-a iertat pe proaspătul primar și a respins solicitarea Prefecturii.

Mai recent, într-un articol din ziarul Adevărul, reporterul arată că practica flotanților produce în continuare efecte în comuna Ponor. El citează un document al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor din Alba, care demonstrează cum în perioada iunie – august 2020 în Ponor au fost înregistrate premergător alegerilor 65 de vize noi de flotant, reprezentând mai mult de 10% din numărul celor cu drept de vot. În 2016, primarul Petruţ Bujor (PNL) câştigase alegerile la 21 de voturi diferență de contracandidatul său de la PSD.

Ca să nu mai existe discuții, în 2020, Petruț a câștigat alegerile cu 366 de voturi, reprezentând aproape 80% din opțiunile celor care s-au prezentat la vot.

Condamnările primarului Petruț Bujor

Aceasta este însă o poveste veche deja. Acum, Petruț e un primar sub supraveghere. A fost condamnat definitiv în primăvara acestui an, martie 2022, la o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare pentru că s-a urcat băut la volan, după ce a consumat alcool la locul de muncă, adică în sediul Primăriei. Nu era numai beat la volanul mașinii de serviciu de la Primărie, ci aproape de faza comatoasă. Primarul a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, astfel că magistrații l-au condamnat la închisoare cu amânare, conform ziarului local alba24.

Dosarele în care sunt condamnați copiii primarului Bujor

Petruț Bujor are patru băieți, Doru-Iulian, Gelu-Cătălin, Radu-Felician, Alex, și o fată, Codruța Roxana, căsătorită Damian.

Doi dintre fii, Gelu-Cătălin și Doru-Iulian, au la rândul lor probleme cu legea.

