Se străduia întotdeauna să-i mulțumească pe cei 3 copii mofturoși

O mamă a dezvăluit, pentru „Insider”, cât de greu îi era să găsească mereu soluții pentru a-i convinge pe copiii ei să accepte numeroase alimente. Eforturile ei se îndreptau mai ales spre cele despre care știa că sunt bogate în nutrienți. De asemenea, se străduia să le vorbească adesea despre obiceiurile alimentare sănătoase, așa cum reiese și din materialul disponibil în sursa citată:

Să îmi servesc copiii cu preparate cât mai atractive devenise o regulă în casa mea. De exemplu, obișnuiam să transform un suport pentru cuburile de gheață într-un „bufet-curcubeu” pentru a-l încânta pe copilul meu mai mic- apelam la felii de căpșune pentru vitamina C, la afine pentru antioxidanți, la ouă fierte care să semene cu planeta Saturn pentru a-i oferi proteine. Cu toate acestea, ochișorii agili găseau mereu spanacul strecurat în brioșe.

La un moment dat, mi-am pus o bonetă de bucătar și am început să le vorbesc copiilor mei despre obiceiurile alimentare sănătoase. Am construit un coteț pentru păsări pentru a-i apropia cât mai mult de originile mâncării pe care o serveau. Îi implicam în prepararea unor feluri de mâncare. Am înscris-o pe fiica mea cea mare la un curs de gătit, iar ea a învățat să facă aluat de pizza și să pună peste el doar pepperoni.

Când intrau în contact cu alimente noi, copiii mei erau reticenți și uneori le respingeau. Aveau diverse aversiuni și sensibilități. În acest timp, eu încercam să găsesc explicații și să țin cont de avertismente. Copiii au nevoie să li se ofere posibilitatea de a face alegeri, dar nu prea multe- ca să nu fie copleșiți. Este însă vorba despre o fază, nu despre o caracteristică permanentă. Să fii mofturos la mâncare este o trăsătură ce se dezvoltă în timp.

Un medic pediatru înțelept mi-a spus că puteam să-i dau copilului meu subponderal înghețată, iar eu nu m-am putut abține și am îmbrățișat-o pe acea doctoriță. Citeste continuarea pe Qbebe.ro

