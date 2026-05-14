„Mâna dreaptă” a lui Raed Arafat

Instanța de apel notează că generalul a fost condamnat pe fond doar în baza declarațiilor „neclare și fluctuante” ale subalternului pe care l-ar fi determinat să-și asume vina pentru accident.

Mai mult, spre finalul hotărârii de achitare judecătorii au notat că generalul nici n-ar fi comis un accident „ca la carte”, asta deoarece în urma respectivului eveniment rutier n-au rezultat victime.

Gen. (r) Cristian Radu a fost „mâna dreaptă” a lui Raed Arafat și prim-adjunct al șefului IGSU Dan Paul Iamandi.

Este vorba despre ofițerul de rang înalt din Inspectoaratul General pentru Situații de Urgență care a ascuns vreme de patru ani imaginile filmate de pompieri în primele minute ale intervenției în Clubul Colectiv.

Cristian Radu a fost înaintat în gradul de general de brigadă, pe 1 decembrie 2021, de fostul președinte Klaus Iohannis, la 3 zile după trecerea în rezervă și semnarea decretului de pensionare.

Procurorii rețin că în dimineața zilei de 8 noiembrie 2021 generalul Cristian Radu a fost implicat într-un accident, după ce în noaptea precedentă sărbătorise alături de colegi vestea că urmează să fie înaintat în grad.

vestea că urmează să fie înaintat în grad. Potrivit rechizitoriului, în jurul orei 7.30, „numărul doi” din IGSU mergea cu 120 de kilometri pe oră pe șoseaua Mihai Bravu la volanul unui Volkswagen Passat, mașina de serviciu, pe scaunul din dreapta aflându-se plt. adj. Daniel Adrian Ţibichi.

la volanul unui Volkswagen Passat, mașina de serviciu, pe scaunul din dreapta aflându-se plt. adj. Daniel Adrian Ţibichi. De obicei, pe generalul Cristian Radu îl ducea la serviciu plutonierul adjunct Daniel Adrian Ţibichi, dar în dimineața zilei de 8 noiembrie 2021 ofițerul nu l-a lăsat să conducă pe motiv că acesta din urmă ar fi avut „o stare de surescitare continuă, având probleme familiale”.

pe motiv că acesta din urmă ar fi avut „o stare de surescitare continuă, având probleme familiale”. Cristian Radu a pierdut controlul volanului și s-a izbit în refugiul pietonal al stației de tramvai „Laborator”, în urma impactului rănindu-se atât el, cât și plutonierul adjunct.

Procurorii notează că generalul Cristian Radu l-a pus pe subalternul său, Daniel Adrian Ţibichi, să își asume vina pentru producerea accidentului, iar pe alți doi colegi de la IGSU – mai exact pe col. Cătălin Constantin Bărbușoiu și pe plt. adj. șef Daniel Dobre – să mușamalizeze incidentul rutier.

Curtea de Apel: Condamnarea, bazată doar pe declarațiile subalternului

Tribunalul București a notat în motivarea hotărârii pe fond că gen. (r.) Cristian Radu „a dat dovadă de abuz de putere și lipsă de empatie” atunci când l-a pus pe subaltern să ia vina asupra lui și i-a determinat pe ceilalți doi colegi să rețină în acte o situație nereală.

Pe data de 11 iulie 2025, Tribunalul București l-a condamnat pe 3 ani și 10 luni de închisoare pentru instigare la fals intelectual, instigare la fals în declarații, modificare sau ștergere a urmelor accidentului și părăsirea locului accidentului.

În schimb, pe data de 7 mai 2026, Curtea de Apel București l-a achitat pe gen. (r) Cristian Radu pentru toate capetele de acuzare, pentru motivele expuse în Hotărârea nr. 800/2026, consultată de Libertatea.

„Curtea constată că modalitatea în care instanța de fond a procedat la stabilirea situației de fapt nu corespunde exigențelor impuse de dispozițiile art. 103 Cod procedură penală, în sensul unei evaluări efective în urma examinării tuturor probelor administrate, în scopul aflării adevărului.

în urma examinării tuturor probelor administrate, în scopul aflării adevărului. Curtea observă că prima instanță a preluat, în esență, situația de fapt astfel cum aceasta a fost conturată prin actul de sesizare, conferind valoare probantă determinantă declarațiilor martorului (Țibichi Adrian Daniel – n.r.) , fără a supune conținutul acestora unei analize efective sub aspectul credibilității și fiabilității, în sensul verificării concordanței lor și al coroborării acestora cu ansamblul probelor administrate.

, fără a supune conținutul acestora unei analize efective sub aspectul credibilității și fiabilității, în sensul verificării concordanței lor și al coroborării acestora cu ansamblul probelor administrate. În plus, declaraţiile martorilor (13 persoane – n.r.) nu au fost coroborate între ele, pentru a fi în măsură să confirme o situaţie clară, de necombătut, instanța de fond limitându-se la o simplă redare a acestora ori la o valorificare parțială, lipsită de o analiză a modului în care acestea se confirmă sau se contrazic în ansamblul materialului probator.

ori la o valorificare parțială, lipsită de o analiză a modului în care acestea se confirmă sau se contrazic în ansamblul materialului probator. Curtea constată, în prealabil, că soluţia de condamnare pronunţată faţă de inculpatul (Radu Cristian – n.r.) a fost fundamentată, în esenţă, pe valorificarea declaraţiilor martorului (Țibichi Adrian Daniel – n.r.) , pe înscrisurile întocmite ulterior evenimentului rutier din data de 08.11.2021, precum şi pe împrejurarea că martorul (Țibichi Adrian Daniel – n.r.) a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei, admis prin sentinţa penală din 02.02.2023 a Tribunalului Militar Bucureşti (n.r. – prin care acesta din urmă a fost condamnat la 2 ani și 2 luni de închisoare cu suspendare) (…)

, pe înscrisurile întocmite ulterior evenimentului rutier din data de 08.11.2021, (n.r. – prin care acesta din urmă a fost condamnat la 2 ani și 2 luni de închisoare cu suspendare) (…) Astfel, Curtea se află în fața unui tablou probator incomplet , care nu permite stabilirea dincolo de orice dubiu rezonabil a existenței infracțiunilor imputate.

, care nu permite stabilirea dincolo de orice dubiu rezonabil a existenței infracțiunilor imputate. Se constată aşadar că prezumţia de nevinovăţie de care beneficiază inculpatul nu a fost răsturnată prin probe mai presus de orice îndoială , (…) nefiind stabilită cu certitudine săvârșirea faptei reținută în sarcina inculpatului.

, (…) nefiind stabilită cu certitudine săvârșirea faptei reținută în sarcina inculpatului. Probele de vinovăţie invocate de Parchet în sprijinul acuzaţiei aduse în sarcina inculpatului sunt simple indicii de vinovăţie , care nu pot conduce la condamnarea acestuia.

, care nu pot conduce la condamnarea acestuia. În aceste condiții, standardul probator specific procesului penal, respectiv dovedirea vinovăției dincolo de orice dubiu rezonabil, nu este îndeplinit .

. Or, potrivit principiului fundamental in dubio pro reo , orice dubiu rezonabil trebuie interpretat în favoarea inculpatului.

, orice dubiu rezonabil trebuie interpretat în favoarea inculpatului. Ca atare, în prezenta cauză dubiul profită inculpatului, instanţa de control judiciar urmând să dispună achitarea inculpatului (Radu Cristian – n.r.) în temeiul art. 16 alin. 1 lit. c) Cod procedură penală – nu există probe că inculpatul ar fi săvârşit infracţiunile (…)”, se arată în motivarea hotărârii de achitare.

Două versiuni despre cât ar fi băut generalul înainte de accident

Magistrații au identificat neconcordanțe în declarațiile date de subalternul generalului, plutonierul adjunct Daniel Adrian Ţibichi, în legătură cu cât anume ar fi băut generalul în noaptea de precedentă evenimentului rutier și până la ce oră ar fi stat la petrecere.

Mai exact, plutonierul susținea că generalul ar fi petrecut până târziu în noapte, însă gazda acestuia, un coleg al lui Cristian Radu, a arătat în declarația de martor că acesta a plecat mai devreme, în cursul serii.

Mai departe, dubiile s-au răsfrânt și asupra părții din declarația lui Daniel Adrian Ţibichi în care acesta spune că generalul l-a pus să ia vina accidentului asupra lui.

„În ceea ce priveşte infracţiunea de instigare la fals intelectual, constând în pretinsa determinare a martorului (Țibichi Adrian Daniel – n.r.) să întocmească nota explicativă datată 08.11.2021, Curtea constată că existenţa înscrisului şi caracterul său nereal nu sunt suficiente pentru a atrage răspunderea penală a inculpatului (Radu Cristian – n.r.) în calitate de instigator.

Pentru reţinerea instigării este necesară dovedirea unei activităţi concrete de determinare, anterioare sau concomitente comiterii faptei de către autor, activitate care să fi creat ori întărit rezoluţia infracţională a acestuia.

Or, în cauză, această cerinţă nu rezultă dintr-un ansamblu probator cert, ci este dedusă, în principal, din declaraţiile martorului (Țibichi Adrian Daniel – n.r.).

Curtea observă că, în declaraţia de suspect din data de 01.07.2022, martorul (Țibichi Adrian Daniel – n.r.) a arătat că, după aproximativ 10-15 minute de la producerea accidentului, inculpatul (Radu Cristian – n.r.) i-ar fi cerut «să nu spun nimănui că el a condus autoturismul» , solicitându-i totodată «să spun că eu am fost la volan în momentul accidentului» .

, solicitându-i totodată . În aceeaşi declaraţie, martorul a susţinut că inculpatul i-ar fi spus textual: «Te treci tu pentru că eu urmează să fiu avansat la gradul de general» , precum şi că i-ar fi solicitat « să declar că maşina ar avea avarii mai mici decât cele produse în realitate şi să fac de aşa manieră încât să nu ştie nimeni nimic» .

, precum şi că i-ar fi solicitat « . Această declarație nu poate fi însă valorificată în mod izolat, cu atât mai mult cu cât, în declarația ulterioară din data de 11.10.2022, același martor a redat pretinsa discuție într-o manieră diferită, arătând că inculpatul (Radu Cristian – n.r.) i-ar fi spus: «Știi că urmează să mă facă general, aseară am fost și la petrecere, am stat până la ora 02-03, trece-te tu că tu ai fost la volan și le rezolvăm pe toate».

Or, această susținere este infirmată de celelalte mijloace de probă administrate în cauză sub aspectul intervalului orar în care inculpatul (Radu Cristian – n.r.) s-a aflat, în seara zilei de 07.11.2021, la domiciliul martorului (colegul generalului – n.r.)

Astfel, foarte relevant probator cu privire la acest aspect este faptul că din cuprinsul procesului-verbal întocmit la data de 08.06.2022, în care sunt consemnate datele de trafic și localizare autorizate în cauză, rezultă că în noaptea de 7/8.11.2021, inculpatul (Radu Cristian – n.r.) a fost la domiciliul său.

Totodată, martorul (colegul generalului – n.r.), audiat în apel la data de 25.02.2026, a declarat că inculpatul (Radu Cristian – n.r.) a fost la domiciliul său «de la ora 19.00 până în jurul orei 21.30-22.00» , că a consumat «aproximativ 2-3 pahare de bere» și că «a plecat de la mine împreună cu fratele dânsului» .

, că a consumat și că . În acelaşi sens se circumscrie şi declaraţia inculpatului (Radu Cristian – n.r.), dată în faţa instanţei la data de 08.04.2025, acesta arătând că, în seara zilei de 07.11.2021, «nu era petrecere, aşa cum a fost insinuat în mass-media, era o întâlnire între colegi» , că a consumat «aprox. 100 ml de coniac» , «2 felii de pizza» şi «2 pahare de bere» , iar «în jur de ora 22:00» a plecat de la domiciliul martorului (…), «lăsând maşina personală la domiciliul colegului» , deplasându-se spre casă cu autoturismul fratelui său.

, că a consumat , şi , iar a plecat de la domiciliul martorului (…), , deplasându-se spre casă cu autoturismul fratelui său. Inculpatul a mai precizat că a ajuns acasă «în jurul orei 22:35/22:45» şi că «în actul de sesizare se menţionează că eram sub influenţa băuturilor alcoolice şi că am petrecut toată noaptea, dar nu este adevărat» . (…)

şi că . (…) În aceste condiții, afirmația martorului (Țibichi Adrian Daniel – n.r.) potrivit căreia inculpatul i-ar fi spus că «a stat până la ora 02-03» nu se coroborează cu declarația martorului (coleg al generalului -n.r.), ceea ce afectează fiabilitatea relatării sale cu privire la conținutul concret al discuției pretins purtate imediat după accident”, reține instanța de apel.

Declarațiile martorului, apreciate în apel ca „neclare” și „fluctuante”

Judecătorii au considerat declarațiile martorului Adrian Daniel Țibichi sunt „neclare” și „fluctuante”, astfel că au ales să le creadă pe cele ale inculpatului Cristian Radu și pe cele ale colegului său, la domiciliul căruia a avut loc petrecerea din seara precedentă evenimentului rutier.

„Mai mult, în declarația dată în fața primei instanțe la data de 03.12.2024, martorul (Țibichi Adrian Daniel – n.r.) nu a mai putut indica, cu certitudine, modalitatea concretă în care i-ar fi fost transmisă dispoziția privind întocmirea notei explicative.

Astfel, întrebat dacă inculpatul (Radu Cristian – n.r.) i-a cerut în mod expres să întocmească nota cu acel conținut, martorul a arătat: «Da, din ordinul inculpatului. Totul s-a făcut în acea zi, pe 08.11.2021. Nu îmi aduc aminte, dar a venit din ordinul lui, nu mai ştiu de la cine. A fost un ordin verbal direct de la domnul general Radu» .

. Această susținere este însă nuanțată de precizarea ulterioară a martorului, care, întrebat dacă «Direct dl general Radu v-a spus ce să scrieţi?» , a răspuns: «Nu mai ştiu, au trecut 3 ani de zile» .

, a răspuns: . Curtea constată că această inconsecvență privește chiar existența actului de determinare imputat inculpatului (Radu Cristian – n.r.), în condiţiile în care martorul nu a mai putut indica în mod concret dacă dispoziţia referitoare la conţinutul notei explicative a provenit direct de la acesta.

Curtea mai reţine că martorul (Țibichi Adrian Daniel – n.r.) a precizat în declaraţia din data de 01.07.2022 că, în afara solicitării despre care a relatat, inculpatul (Radu Cristian – n.r.) «nu a folosit ameninţări sau constrângeri explicite» pentru a-l determina să întocmească acte false sau declaraţii mincinoase, martorul explicând conduita sa prin faptul că i-a fost teamă că ar putea avea «probleme de ordin profesional» .

pentru a-l determina să întocmească acte false sau declaraţii mincinoase, martorul explicând conduita sa prin faptul că i-a fost teamă că ar putea avea . Această precizare nu este, prin ea însăși, de natură să înlăture posibilitatea existenței unei instigări, însă impune instanței o analiză riguroasă a ansamblului probator, întrucât o temere de natură subiectivă, derivată din raporturile ierarhice existente, nu poate substitui dovada certă, directă și neechivocă a unui act de determinare în sensul legii penale.

În aceste condiţii, Curtea apreciază că declaraţiile martorului (Țibichi Adrian Daniel – n.r.), deşi relevante, nu au aptitudinea de a fundamenta, singure, o soluţie de condamnare pentru infracţiunea instigare la fals intelectual.

pentru infracţiunea instigare la fals intelectual. Ele sunt fluctuante sub aspectul formulării pretinsului ordin, neclare sub aspectul identificării persoanei de la care ar fi venit dispoziţia şi necoroborate cu probe obiective care să confirme că inculpatul (Radu Cristian – n.r.) a exercitat o acțiune concretă de determinare asupra martorului, fie prin indicarea conținutului notei explicative, fie prin influențarea acestuia în sensul redactării unui înscris neconform realității”, notează judecătorii.

Conform judecătorilor, generalul n-a produs un accident „ca la carte”

Judecătorii de la Curtea de Apel București au apreciat că Radu Cristian n-a comis un „accident rutier” în dimineața zilei de 8 noiembrie 2021, ci mai degrabă un eveniment sau un incident, asta deoarece nu au rezultat victime.

„Definiţia accidentului de circulaţie este dată de dispoziţiile art. 75 din O.U.G. nr. 195/2002, acesta fiind evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc; a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale ; în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare. (…)

este dată de dispoziţiile art. 75 din O.U.G. nr. 195/2002, acesta fiind s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc; ; în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare. (…) Reiese, aşadar, că sunt întrunite condiţiile de tipicitate obiectivă ale infracţiunii prevăzute de art. 338 alin. 1 Cod penal numai în ipoteza în care, în urma accidentului rutier, o persoană a suferit leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare cel puţin o zi de îngrijiri medicale.

prevăzute de art. 338 alin. 1 Cod penal care au necesitat pentru vindecare cel puţin o zi de îngrijiri medicale. Prin urmare, noţiunea de accident cu victime nu poate include o simplă lovire ori o afectare minoră care nu necesită îngrijiri medicale.

ori o afectare minoră care nu necesită îngrijiri medicale. În cauza de faţă, inculpatul (Radu Cristian – n.r.) nu contestă împrejurarea că, la data de 08.11.2021, se afla la volanul autoturismului de serviciu marca Volkswagen Touareg aparţinând IGSU, că a fost implicat într-un accident rutier produs pe Şos. Mihai Bravu, în dreptul staţiei de tramvai «Laborator», şi că ulterior autoturismul a fost mutat de la locul producerii accidentului.

de serviciu marca Volkswagen Touareg aparţinând IGSU, că a fost implicat într-un accident rutier produs pe Şos. Mihai Bravu, în dreptul staţiei de tramvai «Laborator», şi că ulterior autoturismul a fost mutat de la locul producerii accidentului. Ceea ce interesează însă în cauza dedusă judecăţii este dacă accidentul rutier produs la data de 08.11.2021 s-a soldat cu vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane.

Curtea reţine că eventualele leziuni suferite de inculpatul (Radu Cristian – n.r.) nu prezintă relevanţă sub aspectul tipicităţii infracţiunii .

. Astfel, se are în vedere faptul că prin Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 8/2019 (…) s-a statuat că rănirea uneia sau mai multor persoane (…) cuprinsă în definiția accidentului de circulație (…) nu are in vedere si autorănirea , când singura persoană rănită este însuși conducătorul singurului autovehicul implicat în accident. (…)

, când singura persoană rănită este însuși conducătorul singurului autovehicul implicat în accident. (…) Astfel, în ceea ce priveşte latura subiectivă a infracţiunii (…), Curtea reţine că, pentru a fi incidentă răspunderea penală, este necesar ca inculpatul să fi acţionat cu intenţie directă sau indirectă, în sensul ca acesta să fi avut reprezentarea faptului că a fost implicat într-un accident de circulaţie soldat cu vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane şi, în pofida acestei reprezentări, să fi urmărit ori acceptat producerea stării de pericol prin părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor competente”, se mai arată în documentul citat.

Cristian Radu a mai avut probleme penale similare și în trecut: a fost condamnat în 2010, pe vremea când era maior, la 10 luni de închisoare cu suspendare pentru vătămare corporală gravă din culpă, după ce a adormit la volan și a intrat cu mașina într-un pod, în urma accidentului fiind rănită o colegă a lui, cu gradul de locotenent.

În martie 2011, Curtea Militară de Apel București l-a achitat și l-a obligat să-i plătească victimei suma de 50.000 de lei.