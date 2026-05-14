Solicitările celor doi lideri ai Partidului Social Democrat au fost depuse pe 28 aprilie și se află în prezent în etapa de analiză, conform Buletinului oficial de Proprietate industrială.

Cererile celor doi politicieni, Claudiu Manda și Sorin Grindeanu, vizează mărci strict verbale, fără elemente grafice sau logo asociat. Acestea permit protejarea numelor ca branduri în formă scrisă standard.

Mărcile ar urma să acopere o gamă largă de domenii, inclusiv: imprimare și papetărie, vestimentație, media și publicitate, marketing și sondaje de opinie, organizare de evenimente, consultanță politică, finanțare politică și campanii electorale, redactare de discursuri și servicii juridice

În total, cererile celor doi lideri PSD vizează șase clase de produse și servicii.

Înregistrarea unei mărci la OSIM presupune mai multe etape administrative, începând cu depunerea cererii și plata taxelor aferente.

După depunere, cererile sunt publicate în maximum șapte zile, iar timp de două luni pot fi formulate observații sau opoziții.

Examinarea pe fond se realizează în aproximativ șase luni, iar înregistrarea finală este condiționată de plata taxelor și de lipsa opozițiilor admise.

Mărcile înregistrate la OSIM sunt valabile pentru o perioadă de 10 ani și pot fi reînnoite nelimitat. Protecția este valabilă exclusiv pe teritoriul României.

Drepturile pot fi ulterior cesionate sau licențiate, în funcție de strategia titularului.

