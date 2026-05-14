Luana Mitran s-a retras din televiziune și și-a schimbat cariera

Luana Mitran, cunoscută publicului din perioada în care apărea pe micul ecran, a ales în ultimii ani să stea departe de lumina reflectoarelor. Fosta soție a lui Cabral Ibacka și-a construit o nouă carieră în domeniul beauty și wellness și activează acum ca specialist în dezvoltare personală, fitness și îngrijire.

La aproape 60 de ani, Luana continuă să atragă atenția prin felul în care arată și prin stilul de viață echilibrat pe care îl promovează în mediul online.

Povestea de iubire dintre Luana Mitran și Cabral

Luana Mitran și Cabral Ibacka au fost căsătoriți la începutul anilor 2000 și au împreună o fiică, Inoke. Cei doi s-au cunoscut în timpul unui casting, iar diferența de vârstă de 10 ani nu a reprezentat, la început, un obstacol în relația lor.

Mariajul s-a încheiat însă în anul 2006, după șase ani de relație. După divorț, fiecare și-a continuat drumul separat, iar Luana a rămas o perioadă activă în zona media înainte de a se reprofila complet.

Noua carieră în beauty și wellness

În prezent, Luana Mitran este consilier de dezvoltare personală, antrenor de fitness și cosmeticiană. În urmă cu mai bine de șase ani, ea a ales să se specializeze ca personal trainer și tehnician nutriționist, pentru propriile programe și proiecte din zona wellness.

Fosta vedetă vorbește deschis despre stilul său de viață și despre alegerile pe care le-a făcut în ceea ce privește îngrijirea personală.

„Am învățat și am practicat luni bune pentru această nouă activitate a mea… De peste 10 ani am fost invitată (ca pacient) și tentată (de marketing) să folosesc fillere sau lasere cu riscuri semnificative pentru pielea și stilul meu de abordare a frumuseții și tinereții”, a explicat Luana Mitran pe Facebook.

Ce spune despre felul în care reușește să se mențină în formă

Luana Mitran susține că evită procedurile invazive și că pune accent pe sport, alimentație și echilibru.

„Am depășit cu bine. Sunt o femeie normală care arată bine pentru vârsta ei. Doar cu tratament noninvaziv! Și dacă par mai tânără este pentru că am un corp agil, pentru că fac sport și dansez, pentru că sunt cu frâna de mână trasă la dulciuri și prostii…”, a mai spus aceasta.

În ultimii ani, Luana Mitran a devenit o prezență activă în zona de beauty și wellness, unde promovează un stil de viață bazat pe mișcare, disciplină și îngrijire naturală.