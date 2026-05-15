Alexandra Căpitănescu s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2026, cu piesa „Choke Me”

00:10 - Acum 10 ore România e în finala Eurovision 2026 După ce prezentatorii celei de-a doua semifinale Eurovision Song Contest 2026 au spus „Stop vot”, a fost făcut anunțul: care sunt cele 10 țări calificate în finala de pe 16 mai, de la Viena, din Austria. România a ajuns în finala Eurovision Song Contest 2026, calificându-se din a doua semifinală, alături de DARA (Bulgaria) – „Bangaranga”, Leleka (Ucraina) – „Ridnym”, Jonas Lovv (Norvegia) – „Ya Ya Ya”, Delta Goodrem (Australia) – „Eclipse”, Aidan (Malta) – „Bella”, Antigoni (Cipru) – „Jalla”, Alis (Albania) – „Nan”, Soren Torpegaard Lund (Danemarca) – „For vi gar hjem” și Daniel Zizka (Cehia) – „Crossroads”.

14 mai - Acum 10 ore Stop vot Prezentatorii celei de-a doua semifinale Eurovision Song Contest 2026 au făcut anunțul: Stop vot!

14 mai - Acum 11 ore Start vot Toate cele 15 melodii au fost ascultate, însă doar 10 țări se califică în marea finală din cea de-a doua semifinală Eurovision Song Contest 2026! Publicul din toată lumea poate vota țara favorită. Alexandra Căpitănescu și melodia „Choke Me” nu pot primi voturi de pe teritoriul României. Numărul de vot este 03!

14 mai - Acum 11 ore Marea Britanie, moment special în a doua semifinală Pe scenă au urcat, rând pe rând, Atvara (Letonia) – „Ena”, Soren Torpegaard Lund (Danemarca) – „For vi gar hjem”, Delta Goodrem (Australia) – „Eclipse” și Leleka (Ucraina) – „Ridnym”, după care Look Mum No Computer din Marea Britanie a avut un moment special: a interpretat melodia „Eins, Zwei, Drei”, calificată direct în finala Eurovision Song Contest 2026.

14 mai - Acum 11 ore Cosmo din Austria a urcat pe scenă cu melodia „Tanzschein” După ce primele opt momente s-au încheiat, adică DARA (Bulgaria) – „Bangaranga”, JIVA (Azerbaidjan) – „Just Go”, Alexandra Căpitănescu (România) – „Choke Me”, Eva Marija (Luxemburg) – „Mother Nature”, Daniel Zizka (Cehia) – „Crossroads”, SIMON (Armenia) – „Paloma Rumba”, Veronica Fusaro (Elveția) – „Alice” și Antigoni (Cipru) – „Jalla”, a venit un nou moment special. Cosmo din Austria a urcat pe scenă și a interpretat melodia „Tanzschein”, care este deja calificată în finala de pe 16 mai 2026, profitând de statutul de țară gazdă. Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Eurovision Song Contest (@eurovision)

14 mai - Acum 12 ore Franța, moment special în semifinala Eurovision 2026 După primele cinci momente din cea de-a doua semifinală Eurovision Song Contest 2026, Monroe din Franța, una dintre țările din „Big Five”, a urcat pe scenă și a interpretat melodia „Regarde”, care este deja calificată în finala de pe 16 mai.

14 mai - Acum 12 ore Alexandra Căpitănescu, spectacol pe scena Eurovision Song Contest 2026 Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Eurovision Song Contest (@eurovision) La ora 22.15, Alexandra Căpitănescu a urcat pe scenă în cea de-a doua semifinală Eurovision Song Contest 2026, cu piesa „Choke Me”. România a făcut un adevărat spectacol de lumini la Viena. VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

14 mai - Acum 12 ore A doua semifinală Eurovision 2026, deschisă de Bulgaria DARA, artistă din Bulgaria, a intrat prima pe scenă în cea de-a doua semifinală din concursul Eurovision Song Contest 2026, cu melodia „Bangaranga”. Artista din țara noastră vecină a deschis astfel seara!

14 mai - Acum 12 ore Primele imagini din a doua semifinală Eurovision 2026 Pe contul de Instagram al celor de la Universal Music au apărut și primele imagini din sala de la Viena în care are loc concursul Eurovision Song Contest 2026. VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

14 mai - Acum 14 ore Alexandra Căpitănescu, reacție exclusivă pentru Libertatea înainte de semifinală Înainte de a urca pe scena Eurovision Song Contest 2026, Alexandra Căpitănescu a oferit o reacție în exclusivitate pentru Libertatea. „Am avut cea de-a treia repetiție cu costume, dar de data asta și cu public. Ne-am simțit extraordinar pe scenă, am auzit și am văzut reacțiile fanilor, este o zi plină în Viena. Ne pregătim pentru semifinala a 2-a din această seară, de la ora 22.00. Dacă vă place momentul nostru, avem nevoie de susținerea voastră, a românilor de peste hotare, votând 03. Hai, România”, a spus Alexandra Căpitănescu în exclusivitate pentru Libertatea. Și Victor Rebenciuc, responsabil media din partea Universal Music România, ne-a oferit o reacție, mulțumindu-le tuturor artiștilor care în ultimele ore au postat pe Instagram, la story mesaje de susținere pentru artista care reprezintă România la celebrul concurs muzical. „Suntem cu doar câteva ore înainte de cea de-a doua semifinală Eurovision 2026, am avut a treia repetiție cu costume, iar energia publicului din sală a fost copleșitoare. În același timp, vrem să le mulțumim tuturor artiștilor, persoanelor publice, caselor de discuri, care sunt #UnitedByMusic și au distribuit mesaje de susținere pentru cei șase artiști de pe scenă. #TeamCăpitanescu are nevoie de toată energia românilor”, a afirmat Victor Rebenciuc în exclusivitate pentru Libertatea.

14 mai - Acum 15 ore Artiștii din România o susțin pe Alexandra Căpitănescu Cântăreața este susținută pe rețelele de socializare de nume precum Smiley, Dorian Popa, Lidia Buble, Liviu Teodorescu, Feli Donose, Grasu XXL, Ami, Vunk, Holograf sau Jo (Ioana Anuța), care au postat pe Instagram, la story, mesaje de încurajare pentru Alexandra Căpitănescu. Și posturile de radio și casele de discuri au postat mesaj prin care îi încurajează pe românii din diaspora să o voteze pe Alexandra Căpitănescu, printre cei care i-au fost alături artistei regăsindu-se HaHaHa Production, Universal Music, MediaPro Music, PRO FM, Kiss FM, Radio Impuls și Radio Zu. Și cei care se ocupă de pagina de Instagram a emisiunii „Vocea României” de la PRO TV au susținut-o pe Alexandra Căpitănescu în această perioadă, ea fiind fostă câștigătoare a show-ului muzical.

14 mai - Acum 19 ore Ce cotă are România la casele de pariuri În privința șanselor să câștige concursul muzical de la Viena, potrivit caselor de pariuri, pe primul loc se clasează Finlanda (Linda Lampenius & Pete Parkkonen – „Liekinheitin”), cu o cotă de 2,20. A doua favorită, potrivit caselor de pariuri, este Grecia (Akylas – „Ferto”), cu o cotă de 5,00. Aceste două țări sunt urmate de Danemarca (Soren Torpegaard Lund – „For vi gar hjem”) și Israel (Noam Bettan – „Michelle”). Cota pe care o are România la casele de pariuri din străinătate este 25,00, melodia „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu fiind creditată cu a 7-a șansă la câștigarea marelui trofeu.

14 mai - Acum 21 ore Danemarca și Australia, favorite să se califice în finală Potrivit presei străine, din cea de-a doua semifinală Eurovision Song Contest 2026, favorite să se califice în finală sunt Danemarca și Austria. Adică Soren Torpegaard Lund, cu piesa „For vi gar hjem”, respectic Delta Goodrem și melodia „Eclipse”. La ce oră intră România în semifinala Eurovision 2026 Semifinala de pe 14 mai 2026 începe la ora 22.00 pe TVR 1, iar România este pe poziția 3, în ordinea intrării în concurs. Astfel, ținând cont că fiecare moment artistic durează maximum trei minute, iar schimbarea decorului ia ceva timp, Alexandra Căpitănescu va intra pe scenă probabil între ora 22.15 și ora 22.25. Nu există o oră oficială exactă publicată de organizatorii Eurovision, pentru că show-ul live poate varia cu câteva minute. Eurovision 2026, semifinala 2. Piesele care concurează, în ordinea intrării în concurs DARA (Bulgaria) – „Bangaranga” JIVA (Azerbaidjan) – „Just Go” Alexandra Căpitănescu (România) – „Choke Me” Eva Marija (Luxemburg) – „Mother Nature” Daniel Zizka (Cehia) – „Crossroads” SIMON (Armenia) – „Paloma Rumba” Veronica Fusaro (Elveția) – „Alice” Antigoni (Cipru) – „Jalla” Atvara (Letonia) – „Ena” Soren Torpegaard Lund (Danemarca) – „For vi gar hjem” Delta Goodrem (Australia) – „Eclipse” Leleka (Ucraina) – „Ridnym” Alis (Albania) – „Nan” Aidan (Malta) – „Bella” Jonas Lovv (Norvegia) – „Ya Ya Ya” Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026 Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul. Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe. După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scenă muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică. VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14 Cu ce melodie participă România la Eurovision 2026 Piesa „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior. Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe. Ce șanse are România să ajungă în marea finală Potrivit informațiilor care au apărut în mediul online, România a urcat în clasamentul pariorilor, după ce inițial Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me” se aflau pe locul 19 în preferințe. Iată că după ce prima semifinală Eurovision Song Contest 2026 a ajuns la final, și chiar înainte ca a doua semifinală să înceapă, clasamentul pariorilor s-a schimbat. Din câte se pare, România este văzută acum cu a 7-a șansă pentru a câștiga finala de la Viena (Austria). Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me” sunt surclasate în topul preferințelor de Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Finlanda) – „Liekinheitin”, Akylas (Grecia) – „Ferto”, Soren Torpegaard Lund (Danemarca) – „For vi gar hjem”, Monroe (Franța) – „Regarde”, Delta Goodrem (Australia) – „Eclipse” și Noam Bettan (Israel) – „Michelle”. Cum se votează și cine poate vota Puteți vota piesa preferată de la Eurovision Song Contest 2026 prin SMS sau online. Pentru a vota online, accesați site-ul www.esc.vote. Costul pentru fiecare vot este de 6,17 lei. Pentru a vota prin SMS, trimiteți un SMS la numărul 1399, care să conțină numărul alocat piesei preferate, de la 01 la 15 pentru semifinală și de la 01 la 25 pentru marea finală. Costul pentru fiecare SMS este de 6,17 lei. IMPORTANT! O puteți vota pe Alexandra Căpitănescu cu numărul 03, în a doua semifinală, numai din afara României, prin intermediul metodelor de votare puse la dispoziție de țara din care votați. Finaliștii din prima semifinală Eurovision 2026 Pe 12 mai 2026, după o seară plină de momente spectaculoase, emoții și controverse, telespectatorii au decis cine continuă lupta pentru trofeul Eurovision 2026, în urma votului desfășurat prin SMS, apel telefonic și online. Satoshi (Moldova) – „Viva Moldova” Felicia (Suedia) – „My System” Lelek (Croația) – „Andromeda” Akylas (Grecia) – „Ferto” Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Finlanda) – „Liekinheitin” Noam Bettan (Israel) – „Michelle” Lion Ceccah (Lituania) – „Solo Quiero Mas” Alicja (Polonia) – „Pray” Senhit (San Marino) – „Superstar” Lavina (Serbia) – „Kraj Mene” Când este finala Eurovision 2026 Finala Eurovision 2026 are loc pe 16 mai și reunește 26 de țări. Dintre acestea, 20 provin din semifinale, iar alte 6 sunt calificate direct. La fel ca și semifinalele, finala competiției va fi transmisă în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, de la ora 22.00. În plus, concursul poate fi urmărit online pe platforma oficială Eurovision, dar și pe servicii de streaming precum YouTube, unde show-urile sunt difuzate live la nivel global.

