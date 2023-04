1. Alice in Wonderland

În filmul Alice in Wonderland, regizat de Tim Burton, care are la bază basmul lui Lewis Carroll Mia Wasikowska o interpretează pe tânăra Alice Kingsleigh, care are 19 ani. Ea se întoarce în lumea magică din aventura copilăriei, unde se reîntâlnește cu vechii ei prieteni și află despre adevăratul ei destin și motivul pentru care se află acolo. Pelicula a avut succes la box office, obținând 1,02 miliarde

2. Finding Dory

Finding Dory a continuat povestea unui alt film de animație Disney, și anume Finding Nemo. În această peliculă, Dory pleacă într-o călătorie ce are ca scop găsirea părinților ei. Ea are parte și de sprijinul prietenilor ei, Marlin și Nemo. Toată aventura de care are parte este înduioșătoare și te va emoționa. A încasat la box office 1,02 miliarde.

3. Rogue One: A Star Wars Story

În filmul Rogue One: A Star Wars Story regizat de Gareth Edwards, acțiunea e condusă de o femeie puternică. Actrița Felicity Jones o interpretează pe Jyn Erso, care gestionează o mică bandă de spioni rebeli care pornesc într-o misiune disperată. Viitorul întregii galaxii va depinde de succesul lor. Pelicula a încasat 1,05 miliarde la box office.

4. Star Wars: The Rise of Skywalker

Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley și Oscar Isaac sunt câteva dintre starurile care joacă în Star Wars: The Rise of Skywalker. Pelicula a încasat 1,07 miliarde la box office. Filmul a impresionat, în primul rând, prin interpretarea actorilor, prin efectele vizuale impresionante, dar și prin faptul să au revenit personaje iconice care erau așteptate de public.

5. Captain Marvel

Brie Larson a jucat-o pe Carol Danvers în Captain Marvel, marcând o istorie cu personajul ei pentru că e primul film din cadrul Marvel Cinematic Universe care prezintă un rol principal feminin. De aici și povestea, care o arată pe Carol Danvers în timp ce ajunge una dintre cele mai puternice eroine ale Universului atunci când Pământul se află în mijlocul unui război galactic. Filmul a încasat 1,13 miliarde la box office.

