Alina Albu și-a depus anul acesta candidatura pentru un al doilea mandat

Alina Albu, în ultimii trei ani, a fost procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, iar la începutul acestui an și-a depus candidatura pentru un al doilea mandat. Totuși, aceasta nu a mai fost selectată de fostul ministrul al Justiției, Radu Marinescu.

Aceasta a depus cerere de pensionare la CSM, după ce a pierdut concursul la șefia DIICOT, solicitare acceptată pe 28 aprilie.

Alte decrete semnate de Nicușor Dan

De asemenea, tot marți, Nicușor Dan a semnat decretul privind pensionarea procurorului militar Paul Truică, care are gradul de general de brigadă.

„Decret privind trecerea direct în retragere, prin aplicarea art. 85 alin. (1) lit. a) și alin. (5) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, a domnului general de brigadă – cu o stea Truică Florea Paul din Ministerul Apărării Naționale.

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului general de brigadă magistrat Truică Paul, procuror militar în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Parchetelor Militare – pensionare”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

