După ce în semifinală a fost eliminat Rafael Szabo, mai departe pentru a se lupta în marea finală au ajuns Vladimir Drăghia, Dumbo și Valentin Tănase.

În finala difuzată de PRO TV pe 19 mai 2026, primul eliminat a fost Valentin Tănase. El a pierdut prima probă, care s-a desfășurat de două ori: mai întâi au intrat pe traseu toți cei trei finaliști, iar Vladimir Drăghia a ieșit câștigător. Apoi, pe traseu au intrat din nou doar Valentin Tănase și Dumbo (Marius Alexandru), iar acesta din urmă a câștigat.

Astfel, la cea de-a doua probă, care a fost și cea decisivă în stabilirea marelui câștigător, pe traseu au intrat Vladimir Drăghia și Dumbo.

„Este un traseu colosal, de aproape un kilometru, o călătorie fizică și emoțională ce va îmbina elemente din toate traseele de la Desafio de până acum”, a spus prezentatorul Daniel Pavel înainte ca finala să înceapă.

După ce s-au luptat cu toate forțele, doar unul dintre Vladimir Drăghia și Dumbo (Marius Alexandru) a fost declarat marele câștigător. Iar acesta a fost Dumbo, care a pus mâna pe trofeu și pe premiul în valoare de 150.000 de euro.

După cum a afirmat la startul competiției de la PRO TV, Dumbo a ajuns la „Desafio: Aventura” după ce i-a promis soției că se va afla pe lista concurenților.

„Soția mea a făcut un infarct și i-am promis că voi merge la «Desafio: Aventura». Așa că îmi voi ține promisiunea față de ea”, a afirmat Dumbo (Marius Alexandru) la începutul show-ului.

Dumbo este câștigătorul „Desafio: Aventura”, reușind să iasă învingător într-un show la startul căruia s-au regăsit nu mai puțin de 24 de concurenți.

Imediat după ce a câștigat „Desafio: Aventura”, Dumbo a început să cânte Imnul României, „Deșteaptă-te, Române”!

Cine este Dumbo (Marius Alexandru)

Originar din Agigea, județul Constanța, concurentul de la „Desafio: Aventura” se caracterizează drept un bărbat al naturii, care este 100% autentic. Potrivit celor spuse de către Dumbo (Marius Alexandru), el gătește singur în pădure și este pasionat de vânătoare.

Frizer și proprietar al unui barber shop, Dumbo (Marius Alexandru) a decis să meargă în show-ul de la PRO TV pentru a arăta ce înseamnă să fii un bărbat cu voință și putere. Simplu, direct și fără fițe, el trăiește după propriile reguli.

Alături de soție, concurentul din show-ul de la PRO TV are doi copii, fiind un familist convins.

