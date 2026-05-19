Dacă pe plan personal lucrurile stau foarte bine pentru cântăreață, iată că în privința carierei fanii își fac griji. Asta după ce internauții au observat că un bărbat care era nelipsit de lângă Andreea Bălan a dispărut din viața ei după nunta cu Victor Cornea.

Mai exact, este vorba despre Petrișor Ruge, celebrul dansator care a câștigat alături de Andreea Bălan mai multe competiții și care în ultimele luni nu a mai fost văzut în preajma cântăreței.

Fanii au observat că de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea a lipsit Petrișor Ruge și au început să se întrebe dacă acesta mai colaborează cu artista. „Unde e Petrișor?” s-au întrebat internauții, când au văzut pozele de la nunta vedetei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

La scurt timp după nuntă, Petrișor Ruge a postat pe YouTube o melodie a lui, „E ok să fii trist”, lansată sub numele de scenă „Același om”.

„Petrișor, de ce ai lipsit de la nuntă?”, „Pare că nu mai face parte din echipa ei. El era baza show-urilor Andreei” și „Rămâne de văzut dacă mai face echipă cu ea sau nu” au fost doar câteva dintre mesajele pe care dansatorul le-a primit după ce și-a lansat melodia, fără ca el să le răspundă fanilor.

La aproximativ o săptămână după ce s-a căsătorit cu Victor Cornea, Andreea Bălan a avut un concert la Târgu Ocna, iar apariția artistei le-a atras din nou atenția fanilor. Asta deoarece Petrișor Ruge a lipsit din nou de lângă vedetă!

Din câte se pare, Andreea Bălan ar fi mers la eveniment alături de noi dansatori care au dansat pe coregrafiile pe care în trecut dansa Petrișor Ruge.

Pe lângă cele două evenimente de la care Petrișor Ruge a lipsit (nunta Andreeei Bălan și concertul de la Târgu Ocna), dansatorul a fost prezent la finalul lunii aprilie singur la „Vorbește lumea”, emisiune difuzată de PRO TV. Astfel, încă o apariție separată a dansatorului și cântăreței.

Mai mult decât atât, în timp ce Andreea Bălan avea concerte în țară, Petrișor Ruge anunța că urmează să lanseze a doua piesă sub numele „Același om”: „Din pașii tăi, din inima ta”.

„Ne este dor să te vedem dansând cu Andreea” i-a scris un fan lui Petrișor Ruge pe Instagram, însă dansatorul nu a răspuns.

Ultima dată când Petrișor Ruge și Andreea Bălan au apărut împreună pe o scenă sau la un eveniment a fost în cadrul concertului de la Sala Palatului susținut de artistă în luna martie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE