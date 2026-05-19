Băsescu a precizat marți, 19 mai, la B1TV, că nu înțelege de ce șeful statului ezită să numească un premier care să formeze un guvern, la două săptămâni după demiterea Executivului Bolojan prin moțiune de cenzură.

„Fiecare își pune condițiile lui. Adică, președintele are Constituția lui, PNL are Constituția lui, PSD are Constituția lui. Niciunul nu are Constituția României în vedere. Nu le pasă. Pur și simplu, niște amatori de proastă calitate care îngroapă țara asta”, și-a început Traian Băsescu analiza.

El consideră că președintele Nicușor Dan trebuia să facă o nominalizare de premier după consultările oficiale de la Cotroceni din ziua precedentă și că în acest moment nu face altceva decât să „târie țara într-o situație de instabilitate politică”.

„De ce? Pentru că în Constituție nu avem numai litera Constituției, avem și spiritul Constituției. Dacă partidele nu sunt în stare să vină fără condiții în fața președințelui, președințele trebuie să spună «Dragi partide parlamentare, pentru că nu puteți, eu voi desemna un premier de la partidul cu cel mai mare număr de parlamentari (n.red. PSD)». Aș face lucrul ăsta și aș da 10 zile să vină cu guvernul. Ceea ce face domnul președinte acum este neconstituțional și târie țara într-o situație de instabilitate politică”, a explicat Băsescu.

Și a continuat: „Dacă partidul cu cel mai mare număr de voturi nu reușește să facă o majoritate, merge la al doilea partid. Sau merge la al treilea, sau merge în altă parte, dar continuă procesul de a încerca să facă guverne. Nu întâi face două săptămâni de întâlniri informale, ceea nu spune în Constituție nicăieri. Că președintele pierde vremea făcând întâlniri informale. Când țara are guvern găzut, e o situație de urgență. Președintele nu pierde vremea, acționează”.

În final, Băsescu a concluzionat că președintele Nicușor Dan este principalul vinovat pentru tărăgănarea numirii unui premier: „Deci, domnii ăștia care se joacă fiecare cu constituția lui trebuie să știe că se pregătesc să saboteze România. Nicușor Dan este primul responsabil pentru că și dânsul pune condiții care nu sunt în Constituție”.

România este în criză politică de o lună. Nicușor Dan a avut o primă rundă de consultări cu partidele, dar fără rezultat

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. Practic, Guvernul Bolojan a fost demis după 11 luni de la învestire. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un Guvern, au început pe 18 mai. Foarte important, Nicușor Dan a spus inițial că „scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”, dar a precizat, după prima rundă de consultări cu partidele, că „vom continua până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”.

Ceea ce se știe sigur este că PNL și USR au decis să facă front comun împotriva PSD. De asemenea, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.

