1. What’s Up, Doc?

What’s Up, Doc? e o comedie romantică din 1972 regizată de Peter Bogdanovich. Pelicula arată întâmplările care au loc după ce sunt încurcate din greșeală patru genți de voiaj în carouri identice. Acest lucru duce la apariția unor situații cel puțin bizare pentru protagoniștii poveștii.

2. To Be or Not to Be

În filmul To Be of Not to Be, Joseph și Maria Tura, jucați de Carole Lombard și Jack Benny, au o companie de teatru în Varșovia. Cei doi sunt implicați în acțiunile unui soldat polonez de a urmări un spion german, acest lucru întâmplându-se în vremea ocupației naziste a Poloniei.

3. Down with Love

Ewan McGregor și Renée Zellweger joacă rolurile principale în filmul Down with Love. Povestea se petrece în 1962, în New York și îi are în centru pe jurnalistul Catcher Block și pe Barbara Novak, o autoare feministă. Între cei doi, care fac parte din lumi diferite, se înfiripă o iubire.

4. The Ladykillers

În The Ladykillers, film regizat de Alexander Mackendrick, cinci criminali pun la cale un jaf la o bancă. În timp ce își fac planul, închiriază camere în casa unei bătrâne văduve. Aceștia o mint și îi spun că sunt muzicieni.

5. Official Competition

Officel Competition are parte de o distribuție formată din cele mai cunoscute staruri de la Hollywood, și anume Penelope Cruz , Antonio Banderas și Oscar Martinez. În acest film, un om de afaceri extrem de bogat care vrea să aibă parte de celebritate vrea să facă un film unic. Așa că, pentru a reuși asta, angajează o regizoare și doi actori faimoși.

