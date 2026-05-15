„Îmi pare rău să spun”

Traian Băsescu îl descrie pe Ilie Bolojan drept „un soi de Mesia” preocupat mai degrabă de propria candidatură decât de stabilitatea politică a țării. Fostul președinte a punctat că prioritatea zero a României ar trebui să fie un guvern deplin funcțional, nu calculele electorale individuale.

„Îmi pare rău să spun, pentru mulţi, domnul Bolojan e ceva extraordinar, aşa, un soi de Mesia, dar un om politic, care înţelege şi priorităţile statului, n-ar face aşa ceva. Dânsul, probabil, judecă doar priorităţile dânsului de a candida când vrea, dar, în momentul de faţă, vital pentru România este să aibă guvern în deplinătatea funcţiunilor sale, să poată emite ordonanţe de urgenţă, ordonanţe”, a declarat, vineri seară, la B1 TV, Traian Băsescu.

„Cum credeţi că un guvern provizoriu sau un guvern minoritar ar putea trece legea salarizării, care e obligaţie în PNRR. Cum o trece legea salarizării cu un guvern care nu este în deplină putere?”, a mai spus fostul șef de stat.

El a mai dat un exemplu, referindu-se la dotarea armatei: „Sau un alt exemplu – cum se dă mandat pentru semnarea celor 8,3 miliarde de euro, bani pentru dotarea armatei de către un guvern provizoriu, cu miniştrii interimari? Deci, cred că oamenii ăştia, atât PSD-ul, cât şi PNL-ul, nu înţeleg că România are şi ea nişte priorităţi. Noi riscăm să pierdem foarte mulţi bani, miliarde, şi ei cred că nu vor răspunde pentru treaba asta”, a spus Băsescu.

Asumarea unor decizii are un preț dureros

Acesta le cere liderilor politici să nu mai fugă de măsuri nepopulare, dând exemplul propriului mandat din timpul crizei economice din 2008, când asumarea unor decizii dure a venit cu prețul unor mari costuri electorale:

„Uneori, trebuie să iei şi astfel de decizii, adică să pierzi ca om politic, iar eu am pierdut. Aduceţi-vă aminte când cele două partide, PNL şi PSD, au băgat ţara în criză, în 2008, făcând foarte multe concesii către salarii, drepturi şi aşa mai departe, în 2010 a trebuit să-mi asum, împreună cu premierul Boc, să-mi asum repararea, restabilirea echilibrelor macroeconomice cu costuri politice extraordinare, dar am făcut-o”.

De asemenea, Băsescu spune că „între interesul naţional şi interesul tău ca om politic, nu poţi să pui interesul tău pe primul loc. Ori aici cred că, fie că vorbim de un interes personal, fie că vorbim de un interes de partid, prin refuzul de a relua discuţiile, este clar că se pune prioritar interesul partidelor, ceea ce nu e în regulă”.

Nicușor Dan a convocat partidele la Palatul Cotroceni pentru ziua de luni

Președintele Nicușor Dan a convocat partidele la Palatul Cotroceni pentru ziua de luni. Șeful statului a precizat că tema centrală a discuțiilor va fi clarificarea structurii politice actuale, principala sa întrebare pentru liderii partidelor fiind: „Ce majoritate se formează?”.

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat joi seară, 14 mai, că Dan Motreanu este o propunere bună pentru funcția de premier din partea PNL, dacă în urma consultărilor cu partidele politice de luni, 18 mai, de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan va decide ca tot liberalii să dea prim-ministrul.

„Le trebuie un premier liberal de tip Motreanu. Pe ăsta nu-l pune nimeni sub semnul întrebării că n-ar fi penelist 100%, știi? Probabil că mai pot spune vreo cinci, șase nume, dar pe Motreanu… Am fost cu el și în Parlamentul European… E un liberal 100%”, a conchis Băsescu.





