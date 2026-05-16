Restaurantul „La Călinescu” din Tineretului, scos la vânzare

Celebru ani la rând pentru deserturile sale, în special pentru clătite și papanași, fostul local „La Călinescu”, situat vizavi de Parcul Tineretului din București, își caută acum un nou proprietar. Anunțul privind preluarea afacerii a fost publicat de agentul imobiliar Cristi Priză, care a prezentat detalii despre spațiu și condițiile de preluare.

Potrivit acestuia, restaurantul are o suprafață de 380 de metri pătrați și se află într-o zonă cu trafic intens și istorie în domeniul HORECA.

„Preluare afacere restaurant în București, în zona Tineretului, oameni dragi. Dacă asta căutați, ați venit unde trebuie. Am un spațiu de 380 de metri pătrați, nu prea găsiți astfel de spații în zonă. Repet, suntem peste drum de Parcul Tineretului, o locație cu istorie. Avem 4.500 de euro chirie lunară, este fostul local La Călinescu”, a spus Cristi Priză într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Cât costă preluarea afacerii

Conform anunțului, afacerea se predă complet utilată, iar viitorul proprietar ar putea începe activitatea imediat. Prețul pentru preluarea restaurantului este de 150.000 de euro.

„Se predă la cheie. 150.000 de euro, preț preluare afacere, o locație vestită pentru cei mai mari și mai buni papanași din București. Dispune de 5 locuri de parcare, în fața localului, și la 50 de metri distanță este și o parcare cu plată de 1.500 de locuri. Sunt 42 de mese, 160 de scaune, de mâine puteți să dați drumul la treabă. Este și o bucătărie mare și complet utilată”, a mai declarat agentul imobiliar.

Localul beneficiază de o poziționare cunoscută în Capitală, iar zona Tineretului rămâne una dintre cele mai circulate din București, mai ales în sezonul cald.

Ce spunea Florin Călinescu despre restaurant

În 2024, restaurantul a ajuns în atenția publică după ce a fost închis temporar de ANPC. La acel moment, Florin Călinescu a declarat că nu se mai ocupă de afacere de foarte mulți ani și că doar și-a lăsat numele asociat localului.

„Nu știu, eu n-am treabă cu taverna. I-am lăsat numele acolo, nu am trecut pe acolo de vreo 5 ani. Niște oameni, pe care i-am cunoscut de-a lungul vremii, m-au rugat să se ocupe ei, ca un fel de franciză. Nu mă mai ocup de afacere de vreo 15 ani.

Eu tot i-am zis băiatului acela să schimbe. El a zis să lase numele, dar nu cred că lumea vine că e al lui Călinescu sau că e al altcuiva. Lumea nu vine pentru nume”, declara actorul pentru bugetul.ro.

