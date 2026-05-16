DSU anunță măsuri speciale după avertizările ANM de ploi torențiale, vijelii și grindină

În contextul avertizărilor meteorologice de cod portocaliu și galben de ploi torențiale și vijelii, emise de Administrația Națională de Meteorologie, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), sub coordonarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a implementat măsuri preventive pentru a gestiona eficient posibilele efecte ale acestor fenomene.

Autoritățile au activat structurile operative pentru a monitoriza situația și a interveni rapid în caz de urgență.

Mesaje RO-Alert au fost trimise populației din județele aflate sub cod galben și portocaliu

Conform informațiilor furnizate de DSU, s-au luat mai multe măsuri pentru a preveni și a interveni în situațiile de urgență:

  • Au fost activate grupele operative și Centrele Județene de Coordonare și Conducere a Intervenției în județele afectate de cod portocaliu.
  • Prefecții din zonele vizate au convocat Comitetele Județene pentru Situații de Urgență, evaluând situația din teren și stabilind măsuri necesare.
  • La nivelul prefecturilor și administrațiilor locale din regiunile afectate s-a instituit permanența.
  • A fost crescută capacitatea operațională de intervenție, iar tehnica specifică a fost pregătită pentru a sprijini populația în caz de nevoie.
  • Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a mobilizat preventiv resurse din județele neafectate către cele aflate sub incidența codului portocaliu, pentru a reduce timpul de răspuns.
  • Începând cu ora 11.00, a fost transmis un mesaj RO-ALERT de informare preventivă, cu promisiunea de a trimite mesaje suplimentare în funcție de evoluția situației.

Ce recomandă DSU cetățenilor în contextul avertizărilor meteo de la ANM

Populația din zonele vizate de avertizări este sfătuită să respecte următoarele măsuri pentru a se proteja:

  • Evitați deplasările inutile în zonele afectate.
  • Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe maluri.
  • Asigurați curățarea șanțurilor și rigolelor pentru a preveni acumularea apei pluviale.
  • În caz de vânt puternic, evitați apropierea de copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte obiecte care pot cădea.
  • Verificați și asigurați ferestrele, ușile și obiectele aflate în exteriorul locuinței.
  • Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile competențe.
  • Urmați întotdeauna recomandările transmise de autorități prin canalele oficiale.
  • În caz de urgență, sunați la numărul unic 112.

ANM a emis două avertizări de vreme extremă, ploi torențiale, grindină și vijelii

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de vreme severă pentru acest weekend, cuprinzând cod portocaliu de ploi torenţiale şi cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabile pentru mai multe judeţe şi municipiul Bucureşti.

ANM a emis şi o informare meteorologică de instabilitate atmosferică, valabilă la nivel naţional, de sâmbătă, ora 12.00, până duminică, ora 21.00.

Potrivit specialiştilor, vremea va fi instabilă, cu ploi torenţiale ce pot aduce până la 20-50 l/mp în sudul, vestul, nord-vestul, centrul ţării şi la munte, sâmbătă după-amiază şi noaptea. Fenomenele se vor extinde duminică în sud-est şi nord-vest.

Totodată, sunt aşteptate descărcări electrice, căderi de grindină pe arii restrânse şi intensificări ale vântului, cu rafale de 40-60 km/h. În regiunile sudice şi sud-vestice, temperaturile vor scădea semnificativ, fiind mai reci decât normalul perioadei.

Codul portocaliu de ploi torențiale este valabil în cinic județe

Judeţele Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Gorj şi Prahova, în special în zonele montane, se află sub incidenţa unui cod portocaliu de ploi torenţiale, valabil de sâmbătă, 16 mai, ora 14.00, până duminică, 17 mai, ora 10.00.

Conform ANM, sunt aşteptate averse însemnate cantitativ, cu acumulări de 40-60 l/mp în intervale scurte, iar pe alocuri pot atinge chiar 70 l/mp.

Mesaj RO-Alert trimis populației după avertizările ANM de ploi torențiale, vijelii și grindină: ce recomandă autoritățile
Harta cu zonele afectate de codurile galben și portovcaliu de vreme rea, ploi torențiale și căderi de grindină. Foto: ANM

Cod galben de furtuni şi grindină este valabil în 19 judeţe şi Bucureşti

În sudul Crişanei, Banat, Oltenia, majoritatea regiunilor Munteniei şi sud-vestul Transilvaniei, meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabil de sâmbătă, ora 12.00, până duminică, ora 10.00.

Potrivit ANM, sunt prognozate averse, descărcări electrice, grindină pe arii restrânse şi intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h, însoţite izolat de vijelii. Cantităţile de apă pot varia între 25 şi 40 l/mp.

Judeţele afectate sunt: Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Prahova, Giurgiu, Buzău, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov şi municipiul Bucureşti, integral, şi parţial, Braşov şi Covasna.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Viva.ro
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Unica.ro
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.RO
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
GSP.RO
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
Parteneri
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Libertateapentrufemei.ro
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood
Tvmania.ro
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood

Alte știri

Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
Știri România 22:36
Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
Cât costă un kilogram de cireșe în Piața Amzei din București vs Obor. Diferența dintre ele este de 4 ori mai mare
Știri România 19:58
Cât costă un kilogram de cireșe în Piața Amzei din București vs Obor. Diferența dintre ele este de 4 ori mai mare
Parteneri
Avertisment dur al șefului ROMARM. România nu trebuie să rămână doar „atelier de asamblare” a dronelor
Adevarul.ro
Avertisment dur al șefului ROMARM. România nu trebuie să rămână doar „atelier de asamblare” a dronelor
S-au despărțit în urmă cu un an, iar acum mama sportivului face o afirmație șocantă. Rolul jucat de Paula Badosa în viața lui Stefanos Tsitsipas
Fanatik.ro
S-au despărțit în urmă cu un an, iar acum mama sportivului face o afirmație șocantă. Rolul jucat de Paula Badosa în viața lui Stefanos Tsitsipas
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. Imagini cu Alexandra Căpitănescu înainte de a cânta. La ce oră urcă România pe scenă
Stiri Mondene 23:36
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. Imagini cu Alexandra Căpitănescu înainte de a cânta. La ce oră urcă România pe scenă
Cum a fost filmată Alexandra Căpitănescu înainte de a urca pe scenă în finala Eurovision 2026. Iuliana Marciuc e prezentă la Viena
Stiri Mondene 22:49
Cum a fost filmată Alexandra Căpitănescu înainte de a urca pe scenă în finala Eurovision 2026. Iuliana Marciuc e prezentă la Viena
Parteneri
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
TVMania.ro
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
Interviu cu tatăl lui Alexandru, băieţelul salvat din pădure: "Atunci m-am descărcat cel mai tare"
ObservatorNews.ro
Interviu cu tatăl lui Alexandru, băieţelul salvat din pădure: "Atunci m-am descărcat cel mai tare"
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Libertateapentrufemei.ro
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
NATO va presa companiile europene de armament să crească investițiile
Mediafax.ro
NATO va presa companiile europene de armament să crească investițiile
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Mediafax.ro
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital
KanalD.ro
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital

Politic

Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
LiveText
Politică 17:44
Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Politică 17:40
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Universitatea Craiova – U Cluj, cu al 3-lea trofeu pe masă! Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva în fotbalul românesc
Fanatik.ro
Universitatea Craiova – U Cluj, cu al 3-lea trofeu pe masă! Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva în fotbalul românesc
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?