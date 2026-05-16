DSU anunță măsuri speciale după avertizările ANM de ploi torențiale, vijelii și grindină

În contextul avertizărilor meteorologice de cod portocaliu și galben de ploi torențiale și vijelii, emise de Administrația Națională de Meteorologie, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), sub coordonarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a implementat măsuri preventive pentru a gestiona eficient posibilele efecte ale acestor fenomene.

Autoritățile au activat structurile operative pentru a monitoriza situația și a interveni rapid în caz de urgență.

Mesaje RO-Alert au fost trimise populației din județele aflate sub cod galben și portocaliu

Conform informațiilor furnizate de DSU, s-au luat mai multe măsuri pentru a preveni și a interveni în situațiile de urgență:

Au fost activate grupele operative și Centrele Județene de Coordonare și Conducere a Intervenției în județele afectate de cod portocaliu.

Prefecții din zonele vizate au convocat Comitetele Județene pentru Situații de Urgență, evaluând situația din teren și stabilind măsuri necesare.

La nivelul prefecturilor și administrațiilor locale din regiunile afectate s-a instituit permanența.

A fost crescută capacitatea operațională de intervenție, iar tehnica specifică a fost pregătită pentru a sprijini populația în caz de nevoie.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a mobilizat preventiv resurse din județele neafectate către cele aflate sub incidența codului portocaliu, pentru a reduce timpul de răspuns.

Începând cu ora 11.00, a fost transmis un mesaj RO-ALERT de informare preventivă, cu promisiunea de a trimite mesaje suplimentare în funcție de evoluția situației.

Ce recomandă DSU cetățenilor în contextul avertizărilor meteo de la ANM

Populația din zonele vizate de avertizări este sfătuită să respecte următoarele măsuri pentru a se proteja:

Evitați deplasările inutile în zonele afectate.

Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe maluri.

Asigurați curățarea șanțurilor și rigolelor pentru a preveni acumularea apei pluviale.

În caz de vânt puternic, evitați apropierea de copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte obiecte care pot cădea.

Verificați și asigurați ferestrele, ușile și obiectele aflate în exteriorul locuinței.

Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile competențe.

Urmați întotdeauna recomandările transmise de autorități prin canalele oficiale.

În caz de urgență, sunați la numărul unic 112.

ANM a emis două avertizări de vreme extremă, ploi torențiale, grindină și vijelii

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de vreme severă pentru acest weekend, cuprinzând cod portocaliu de ploi torenţiale şi cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabile pentru mai multe judeţe şi municipiul Bucureşti.

ANM a emis şi o informare meteorologică de instabilitate atmosferică, valabilă la nivel naţional, de sâmbătă, ora 12.00, până duminică, ora 21.00.

Potrivit specialiştilor, vremea va fi instabilă, cu ploi torenţiale ce pot aduce până la 20-50 l/mp în sudul, vestul, nord-vestul, centrul ţării şi la munte, sâmbătă după-amiază şi noaptea. Fenomenele se vor extinde duminică în sud-est şi nord-vest.

Totodată, sunt aşteptate descărcări electrice, căderi de grindină pe arii restrânse şi intensificări ale vântului, cu rafale de 40-60 km/h. În regiunile sudice şi sud-vestice, temperaturile vor scădea semnificativ, fiind mai reci decât normalul perioadei.

Codul portocaliu de ploi torențiale este valabil în cinic județe

Judeţele Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Gorj şi Prahova, în special în zonele montane, se află sub incidenţa unui cod portocaliu de ploi torenţiale, valabil de sâmbătă, 16 mai, ora 14.00, până duminică, 17 mai, ora 10.00.

Conform ANM, sunt aşteptate averse însemnate cantitativ, cu acumulări de 40-60 l/mp în intervale scurte, iar pe alocuri pot atinge chiar 70 l/mp.

Harta cu zonele afectate de codurile galben și portovcaliu de vreme rea, ploi torențiale și căderi de grindină. Foto: ANM

Cod galben de furtuni şi grindină este valabil în 19 judeţe şi Bucureşti

În sudul Crişanei, Banat, Oltenia, majoritatea regiunilor Munteniei şi sud-vestul Transilvaniei, meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabil de sâmbătă, ora 12.00, până duminică, ora 10.00.

Potrivit ANM, sunt prognozate averse, descărcări electrice, grindină pe arii restrânse şi intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h, însoţite izolat de vijelii. Cantităţile de apă pot varia între 25 şi 40 l/mp.

Judeţele afectate sunt: Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Prahova, Giurgiu, Buzău, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov şi municipiul Bucureşti, integral, şi parţial, Braşov şi Covasna.

