1. Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

Au fost investiți 378 de milioane de dolari în filmul Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides. Pelicula a avut acest buget impresionant deoarece s-a filmat în mai multe locații, s-au folosit camere 3D și au existat aproximativ 10 companii care au lucrat la efectele vizuale pe care publicul le-a văzut pe marele ecran.

2. Avengers: Age of Ultron (2015)

Avengers: Age of Ultron a primit recenzii pozitive din partea criticilor. Pelicula e bogată în efecte speciale și scene de acțiune, iar bugetul a fost de 365 de milioane de dolari. A fost al patrulea film cu cele mai mari încasări din anul 2015.

3. Avengers: Endgame (2019)

Avengers: Endgame a avut un buget de 356 de milioane de dolari, iar la nivel mondial a încasat 2,798 miliarde de dolari. Se pare că aventurile eroilor au captivat publicul pe parcursul celor trei ore. Din iulie 2019 și până în martie 2021, a fost filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

4. Avatar: The Way of Water (2022)

Dacă la început se vorbea de un buget de 250 de milioane de dolari, ulterior, surse citate de Hollywood Reporter au susținut că în Avatar: The Way of Water , continuarea cunostului film SF regizat de James Cameron, au fost investiți între 350 și 400 de milioane de dolari. Judecând după faptul că primul film a avut cele mai mari încasări din toate timpurile la box office-ul global, ne putem aștepta la același succes și din partea Avatar: The Way of Water. Citește continuarea pe Elle.ro.

ARTICOL PRELUAT DE PE ELLE.RO

