„Așteptăm să vedem ce va spune președintele. Avem candidați, și politici, pe care i-am pune pe masă și candidați nepolitici, pe care i-am pune pe masă. Condiția noastră a fost foarte clară, nu ne putem asuma guvernarea decât în condițiile unui proiect pe care l-am schițat deja public, un proiect de guvernare și un candidat sau un premier pe care îl decidem noi. Astea au fost condițiile noastre”, a declarat Dan Dungaciu.

Liderul AUR a mai precizat că partidul său nu va vota un guvern din care nu face parte: „Asta este indiscutabil și, dacă se pune problema de o guvernare de care nu ne temem, în esență, și am transmis acest mesaj, guvernarea trebuie să se bazeze pe programul nostru și pe un candidat pe care îl punem noi”.

Dungaciu a recunoscut, de asemenea, că decizia AUR de a participa la consultările organizate de președintele Nicușor Dan nu a fost una ușoară.

„Am zis că dacă sunt consultări formale, măcar ca să scoatem din discuție sau să eliminăm de pe agenda publică un tip de dezbatere care n-ar face decât să ne consume energia și pe mai departe, am decis să mergem. Nu a fost o decizie ușoară. Mărturisesc că au fost și poziții pe genul acesta, la ce bun să te duci, din moment ce oricum ai fost declarat incompatibil cu orice proiect se construiește.

Dar am decis până la urmă să mergem, tocmai ca să arătăm un minim respect și față de instituția prezidențială și față de Constituție în general”, a explicat Dungaciu, potrivit news.ro.

AUR a confirmat că va fi prezent luni la consultările președintelui pentru desemnarea unui nou premier. Delegația partidului va fi condusă de liderul formațiunii, George Simion.

