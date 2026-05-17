Prețul roșiilor în Piața Amzei vs Piața Obor

În Piața Amzei din București, prețul roșiilor prezentate ca fiind românești rămâne în continuare destul de ridicat la început de sezon: kilogramul se vinde cu 35 sau 40 de lei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În Piața Obor, tarabele sunt pline, iar oferta este mare. Roșiile românești „dulci, gustoase”, „foarte dulci” sau „inimă de bou” se vând cu 14, 15, 17, 18, 20 sau 25 de lei kilogramul, în funcție de soi și de calitate.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Diferența de prețuri între aceste piețe este și mai mare în cazul cireșelor. Un kilogram de cireșe în Piața Amzei din București este de patru ori mai mare decât în Piața Obor.

Legume mai scumpe la tarabe pentru români în 2026

În prezent, în România, salariul minim brut în vigoare este de 4.050 de lei, ceea ce înseamnă un salariu net de aproximativ 2.574 de lei. Dacă luăm ca exemplu un kilogram de roșii care costă 40 de lei, rezultă că un român cu acest venit își permite să cumpere, în mai 2026, circa 554 de kilograme de astfel de legume.

Iar producătorii avertizeză că recolta de iunie va fi mai scumpă în 2026. Roșiile de grădină își vor face apariția în piețe abia la începutul verii, însă la prețuri ajustate noilor realități economice. Fermierii susțin că majorarea costurilor de producție face imposibilă menținerea tarifelor de anul trecut, astfel că românii trebuie să se pregătească pentru tarabe mai scumpe.

Vezi și cât costă un kilogram de căpșuni în Piața Amzei din București vs Obor

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE