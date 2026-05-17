Deocamdată se știu doar delegațiile PNL, PSD, UDMR și AUR. USR încă nu a făcut un anunț.

Consultările cu partidele vor avea loc după următorul program:

  • 09:00 – PSD
  • 10:00 – AUR
  • 11:00 – PNL
  • 12:00 – USR
  • 13:00 – UDMR
  • 14:00 – Minoritățile Naționale
  • 15:00 – SOS România
  • 16:00 – POT

PNL vine la discuțiile cu Nicușor Dan fără prim-vicepreședintele Nicoleta Pauliuc, iar PSD fără Bogdan Ivan, Victor Negrescu și Ionuț Pucheanu

Delegația PNL va fi condusă de Ilie Bolojan, care este președintele partidului și premier demis. Acesta i-a chemat alături de el pe secretarul general Dan Motreanu și pe prim-vicepreședinții Cătălin Predoiu, Ciprian Ciucu și Adrian Veștea. Potrivit informațiilor Libertatea, Bolojan nu a invitat-o și pe Nicoleta Pauliuc, care este al patrulea prim-vicepreședinte, iar liberalii nu au oferit o explicație.

PSD va avea o delegație formată din Sorin Grindeanu (președintele partidului), Claudiu Manda (secretar general), Marian Neacșu (fără funcție în partid, dar unul dintre cei mai importanți oameni), Corneliu Ștefan (prim-vicepreședinte), Marius Oprescu (prim-vicepreședinte) și Gheorghe Șoldan (vicepreședinte). Se observă că prim-vicepreședinții Bogdan Ivan, Victor Negrescu și Ionuț Pucheanu lipsesc, dar social-democrații „fac prin rotație”, au susținut duminică, 17 mai, surse din conducerea partidului pentru Libertatea.

UDMR va merge la Cotroceni cu o delegație condusă de președintele partidului, Kelemen Hunor. Vor mai participa Tanczos Barna, Biro Rozalia, Cseke Attila, Turos Lorand şi Miklos Zoltan, potrivit informațiilor Libertatea.

În privința AUR, la consultările de la Palatul Cotroceni vor merge George Simion (președintele partidului), Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte) și Petrișor Peiu (președintele Consiliului Național de Conducere).

Deocamdată, USR nu a anunțat cine participă.

România este în criză politică de aproape o lună, iar Nicușor Dan a chemat partidele la consultări pe 18 mai

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. Practic, Guvernul Bolojan a fost demis după 11 luni de la învestire. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un Guvern vor începe pe 18 mai. Foarte important, Nicușor Dan a spus că „scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”, dar a precizat și că nu va exista un anunț privind noul premier până marți dimineață.

Ceea ce se știe sigur este că PNL și USR au decis să facă front comun împotriva PSD. De asemenea, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.

