Cum a fost creată „Bangaranga” și ce înseamnă

Acesta a povestit într-un interviu la TVR Info cum melodia, creată în 2023 într-o tabără muzicală din Bulgaria, a devenit câștigătoarea competiției.

„Bangaranga înseamnă libertate, înseamnă o mișcare de a te elibera de toată energia aceea pe care o ții în tine, când ai momente în care stai nemișcat și ai vrea, totuși, să sari prin casă și să obții energie”, a explicat Monoir în direct la TVRInfo.

Producătorul român a mărturisit că inițial piesa nu fusese gândită pentru Eurovision, ci a fost rezultatul unei sesiuni creative pline de distracție, alături de DARA. „Eu o cunosc pe DARA de când avea 16 ani, am colaborat foarte mult timp cu ea și știam energia pe care o are și ce livrează în sesiuni. […] Nu ne-am plănuit nicio clipă că piesa aceasta ar trebui să fie ceva de Eurovision. Pur și simplu ne-am simțit bine”, a spus el.

Compoziția a rămas la sertar timp de trei ani, până când a fost selectată pentru a reprezenta Bulgaria în competiție. „Am făcut piesa «Bangaranga» și a stat la sertar trei ani de zile. Mai departe… după cum putem vedea”, a adăugat Monoir cu modestie.

Succesul piesei a fost rapid atribuit simplității sale și adaptării la tendințele actuale. „Suntem în 2026, short format, TikTok, trenduri. Trăim într-o eră a vitezei și oamenii gustă lucrurile foarte, foarte simple. Eu cred că asta e mai mult un concept. Ce s-a întâmplat la DARA a fost mai mult un concept”, a explicat producătorul român.

Monoir, despre rezultatul României și Bulgariei: „Nu am avut absolut nicio așteptare”

Monoir a făcut parte și din juriul Selecției Naționale Eurovision România 2026, de unde a trimis mai departe la Eurovision piesa „Choke Me” interpretată de Alexandra Căpitănescu. „Eu m-am bucurat enorm. Am fost în juriul selecției naționale și, pentru mine, «Choke Me» este preferata mea. M-am bucurat foarte mult pentru Alexandra, show-ul ei a fost extraordinar”, a declarat acesta.

Întrebat dacă Alexandra ar fi meritat să câștige competiția europeană, Monoir a fost diplomat. „Eu nu am avut absolut nicio așteptare. Speranța mea era ca România și Bulgaria să se claseze printre primii cinci. Și se pare că am avut dreptate. Acum, că a fost să câștige Bulgaria, nu aveam nicio așteptare. E dincolo de așteptări”, a spus el.

Producătorul a recunoscut că îi este dificil să aleagă între cele două piese, fiecare având propria identitate artistică. „Dacă ar fi după mine să aleg, mi-e foarte complicat, pentru că eu în mașină am ascultat de foarte multe ori «Choke Me», dar, în același timp, sunt atâtea momente în care vreau să pun «Bangaranga». Așa că ține de moment și de gusturi. Cred că publicul a ales după propriul gust.”

„La Alexandra a fost mai mult despre o poveste”

De asemenea, Monoir a subliniat că succesul piesei câștigătoare arată potențialul muzicii românești pe scena internațională. „Cred că, până la urmă, important este că ne-a unit și că am demonstrat, ca români, că putem să livrăm muzică ce ajunge la oameni.

Cred că la Alexandra conținutul emoțional este mult mai intens. Pe când la «Bangaranga» este strict vorba de o stare. […] La Alexandra a fost mai mult despre o poveste creată sub forma piesei «Choke Me»” a concluzionat Cristian Tarcea.

