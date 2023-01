1. The Sandlot

The Sandlot te poartă prin aventurile unor băieți dintr-un oraș mic din anii 1960 care sunt uniți de dragostea pe care o au pentru baseball. Adolescenții din acest film regizat de David Mickey Evans nu sunt ocoliți de situații tensionate în echipa de baseball, de conflicte sau momente neașteptate.

2. What’s Eating Gilbert Grape

Leonardo DiCaprio a primit prima sa nominalizare la Oscar pentru performanța din filmul What’s Eating Gilbert Grape. În peliculă este vorba despre frații Gilbert și Arnie Grape și mama lor văduvă care nu au o situație financiară foarte bună și care încearcă, împreună, să lupte cu problemele lor.

3. A Bronx Tale

Robert De Niro a semnat regia filmului A Bronx Tale. Pe lângă faptul că e debutul lui regizorul, actorul interpretează și unul dintre personajele peliculei. Povestea urmărește parcursul unui băiat care se întâlnește cu un șef al mafiei și care e pus în fața situației de a alege dacă să facă parte din această lume periculoasă sau să meargă pe drumul corect dictat de tatăl său.

4. So I Married An Axe Murderer

So I Married An Axe Murderer e o altfel de comedie romantică. Și spunem asta pentru că Charlie, un poet din Francisco, o întâlnește pe Harriet, de care se îndrăgostește imediat. Dar, povestea se schimbă în momentul în care Charlie are îndoieli și crede că iubita lui ar putea fi o criminală.

Recomandări Creșterea ratei dobânzilor sau cum o decizie a BNR riscă să producă mai mult rău decât bine pentru economie

5. The Fugitive

Andrew Davis a regizat The Fugitive, un thriller cu Harrison Ford îl rol principal. Actorul îl joacă pe Dr. Richard Kimble, un bărbat care a fost acuzat pe nedrept că și-a ucis soția. El vrea să scape de oamenii care sunt pe urmele lui și să îl descopere pe adevăratul vinovat. Tommy Lee Jones, care l-a interpretat pe Samuel Gerard, mareșalul american care îl vânează pe Kimble, a obținut un premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru prestația din film.

Citește continuarea pe Elle.ro.

ARTICOL PRELUAT DE PE ELLE.RO

GSP.RO Cum arată soția lui Victor Pițurcă. Apariție rară a doamnei Mia, care îl crește pe băiatul antrenorului și al Vicăi Blochina

Urmărește-ne pe Google News