Professional Recycle, companie din Târgu Mureș specializată în reciclarea deșeurilor de ambalaje PET, a anunțat că își va majora capacitatea anuală de procesare a deșeurilor de ambalaje PET la aproximativ 90.000 de tone anual, „devenind astfel unitatea de producție cu cea mai mare capacitate de reciclare și procesare a deșeurilor de ambalaje PET din Europa”, potrivit unui comunicat al companiei.

Extinderea acestei capacități de producție locale consolidează poziția României și a municipiului Târgu Mureș ca pol regional al economiei circulare și reciclării PET.

„Extinderea capacității noastre de procesare reprezintă o nouă etapă în evoluția Professional Recycle și continuă un parcurs construit prin investiții constante în tehnologie, cercetare internă și dezvoltare industrială. Am demonstrat că în România se poate proiecta, produce și scala tehnologie competitivă la nivel european, iar prin această nouă dezvoltare ne consolidăm rolul de furnizor strategic de materie primă secundară pentru industrii esențiale. Obiectivul nostru rămâne acela de a contribui activ la construirea unei economii circulare moderne, eficiente și responsabile”, a subliniat Mihail Moloiu, CEO Professional Recycle. 

Compania a fost fondată în 2010 la Târgu Mureș, cu capital integral românesc, și este un procesator industrial și hub tehnologic dedicat economiei circulare, specializat în reciclarea deșeurilor de ambalaje PET și producția de fulgi PET reciclați (rPET) de înaltă calitate.

În prezent, compania deține cea mai mare cotă de piață la nivel național, consolidându-și rolul strategic în infrastructura națională de reciclare.

Prin tehnologie avansată, trasabilitate completă și capacitate operațională scalabilă, Professional Recycle transformă deșeurile PET în resurse industriale valoroase pentru industrii precum automotive, bottle-to-bottle, packaging și produse igienico-sanitare. 

Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
Viva.ro
Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din imagine, din dreapta lui Mircea Badea, avea atunci doar 19 ani și era angajată la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România și e schimbată total!! O recunoști? Foto
Unica.ro
O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din imagine, din dreapta lui Mircea Badea, avea atunci doar 19 ani și era angajată la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România și e schimbată total!! O recunoști? Foto
După ciorba la pungă, a fost lansată și ciorba la cutie. Va fi vândută în supermarketuri
Știri România 19:07
După ciorba la pungă, a fost lansată și ciorba la cutie. Va fi vândută în supermarketuri
Toto Dumitrescu a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru fuga de la locul accidentului din Primăverii
Știri România 18:38
Toto Dumitrescu a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru fuga de la locul accidentului din Primăverii
LIVE TEXT - PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan / Premierul refuză să demisioneze / Primarul PSD care a votat pentru continuarea guvernării
BREAKING NEWS LiveText
Politică 21:53
LIVE TEXT – PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan / Premierul refuză să demisioneze / Primarul PSD care a votat pentru continuarea guvernării
