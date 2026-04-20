Potrivit informațiilor apărute la acea vreme, cei trei chefi mai aveau câteva luni contract cu Antena 1, însă nu au mai vrut să filmeze două sezoane pe an, pe motiv că acest lucru era obositor. Iar postul televiziune i-a dat în judecată, mai ales din cauza faptului că ei au semnat cu postul concurent de televiziune!

Acum, jurnaliștii de la Pagina de Media afirmă că Sorin Bontea a pierdut un proces cu Antena 1 și trebuie să plătească daune în valoare de 100.000 de euro. Plus 8.575 lei reprezentând cheltuieli de judecată – taxa de timbru.

„Admite cererea aşa cum a fost formulată şi modificată. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 100.000 de euro, în lei, la cursul valutar BNR de la data plăţii, alături de dobânda legală penalizatoare, calculată conform art. 3 alin. 21 din OG nr. 13/2011, pentru perioada cuprinsă între 04.11.2023 şi până la data plăţii efective a debitului principal.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 8.575 lei reprezentând cheltuieli de judecată – taxa de timbru. Ia act că s-au solicitat cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare”, notează sursa citată că se arată în decizia instanței.

Cătălin Scărlătescu a pierdut și el un proces cu Antena 1

În vara anului 2025, Cătălin Scărlătescu a pierdut în primă instanță un proces cu Antena 1. Mai exact, acela în care este acuzat că a denigrat postul de televiziune la care a lucrat.

În luna martie a anului 2024, celebrul bucătar afirma într-un interviu pentru Cancan că nu și-a primit salariul pentru ultimul sezon „Chefi la cuțite” pe care l-a filmat.

„Nu Antena ne-a făcut pe noi. Noi am făcut Antena mare. Sunt nişte băieţi acolo care încă se mai cred în epoca de piatră. Cred ei că pot să facă rău oamenilor”, afirma, printre altele, Cătălin Scărlătescu.

Deși avocații vedetei au afirmat în instanță că declarațiile lui Cătălin Scărlătescu sunt o expresie a dreptului la liberă exprimare, că interviul a avut loc după încetarea contractului și că anumite clauze ar fi nule, celebrul bucătar a pierdut procesul și ar trebui să plătească suma de 10.000 de euro drept daune. Decizia nu era însă definitivă!

Celebrul bucătar ar fi încălcat două clauze din contract care erau valabile chiar și după ce el a plecat de la postul de televiziune. „Autorul se obligă să nu discrediteze prin declaraţii sau orice altă atitudine ori modalitate, individual sau colectiv, persoanele din conducerea beneficiarului sau pe beneficiar ori companiile care formează trustul media”, se arată în motivarea instanței.

Chefii au câștigat și ei unele procese

Anul trecut, în primăvară, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu reușeau să câștige unele procese cu Antena 1, urmând să primească și unele sume de bani.

Cheltuielile de judecată pe care postul TV trebuia să le achite lui Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea se ridică la 26.295,89 de lei (5.200 de euro), 21.592,89 de lei (4.300 de euro), respectiv 26.295,89 de lei (5.200 de euro).

Soția lui Florin Dumitrescu, dată și ea în judecată

La începutul anului 2025, Florin Dumitrescu anunța că și Cristina Dumitrescu, soția lui, a fost dată în judecată de Antena 1.

„Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a VI a Civilă la data de 12.03.2024, sub nr. 7845/3/2024, reclamanta Societatea Antena TV Group SA, în contradictoriu cu pârâţii Dumitrescu Florin Ionuț şi Dumitrescu Cristina Sima, a solicitat, prin hotărârea ce se va pronunţa, să fie obligaţi pârâţii la plata, în solidar, a sumei de 500.000 lei, reprezentând prejudiciu, estimat provizoriu, pentru demararea, continuarea şi ruperea contrar bunei-credinţe a negocierilor demarate pentru încheierea acordului pentru realizarea în anul 2023, a sezonului nr. 13 al emisiunii „Chefi la Cuţite”, precum şi plata cheltuielilor de judecată ocazionate de soluţionarea prezentului litigiu”, se arată în motivația depusă la dosar.

