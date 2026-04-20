Motivul pentru care sunetul RO-Alert este foarte puternic

Raed Arafat a vorbit despre sunetul RO-Alert care este foarte puternic, tocmai, în scopul de a-i trezi pe cei care dorm, în situația unui pericol.

„Eu vreau să știu dacă ați căzut din pat în acea noapte. Eu când am auzit Ro-Alertul în noaptea aceea, cred că era 18 februarie, pe la 4, am crezut că a început războiul. Și am sărit din pat, nu știam ce să fac mai repede”, a spus Denise Rifai.

„Din păcate asta este, pentru asta este sistemul, cu un sunet puternic, ca să se trezează cei care dorm, dacă este un pericol. Dacă îți vine o viitură, sau vine ceva foarte periculos, este normal să sune telefonul și să trezească oamenii. Nu poți să pui un cântec de leagăn când vine viitura și să spui la oameni încet, încet, treziți-vă. Trebuie sunetul să sune puternic”, a spus Raed Arafat.

Cum va fi modificat sunetul RO-Alert

Raed Arafat a vorbit în cadrul emisiunii și despre modificările sunetului RO-Alert.

„O să fie sunetul clasic, rămâne pentru alertă extremă, sau risc iminent, cum zicem. Va fi unul pentru alertă severă, care va fi un mesaj care apare pe telefon, dar va fi ca un SMS, și alerta silențioasă. Alerta silențioasă va fi pentru situațiile de ordine publică.

Și mai este alerta de copil pierdut, care va fi ca și un mesaj SMS de acum, nu va mai suna telefonul cum suna înainte, pentru alertele extreme. Dar asta înseamnă să îți actualizezi softul de la telefon, telefonele care nu sunt actualizate sau telefoanele care nu au softul pentru noile sunete vor primi sunetul vechi pentru orice alertă”, a spus Raed Arafat.

Ce trebuie să conțină un rucsac de urgență

Raed Arafat a vorbit și despre lucrurile care trebuie incluse într-un rucsac de urgență.

„Important este ca în casă să ai ce îți trebuie pentru trusa de urgență pentru 72 de ore. Îl găsiți pe Fii Pregătit, unde eu sfătuiesc toată lumea să intre și să citească ce informații le furnizează Fiipregătit.ro. Trebuie să aveți un radio pe baterie, trebuie să aveți o lanternă, apă pentru cel puțin 72 de ore calculat la 2 l pe zi, alimente neperisabile pentru 72 de ore, medicamentele pentru bolnavii cronici, să fie verificate periodic, să nu fie expirate și să le ai acolo”, a spus Raed Arafat.

„Lângă asta, mai există pentru cutremur să ai fluier, lanterna lângă tine permanent, să ai radio. Ce sfătuim în zonele inundabile, în zonele în care s-ar putea să trebuiască să evacueze repede este ca actele, lucrurile esențiale, să le ai în ceva pe care poți să iei după tine imediat și să pleci”, a mai spus Raed Arafat.

