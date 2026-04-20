06:00 - Acum o ora PSD decide azi dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan

În ultimele două săptămâni, liderii PSD, Sorin Grindeanu și Claudiu Manda, au efectuat un turneu național pentru a obține sprijinul organizațiilor locale în favoarea acestei decizii. Conducerea social-democrată speră ca retragerea miniștrilor săi din guvern să pună suficientă presiune pe PNL pentru a propune un nou premier.

Pe de altă parte, prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că nu își va da demisia, în ciuda tensiunilor politice. Președintele Nicușor Dan a afirmat într-un interviu pentru Europa FM, că își asumă rolul de mediator și că, deși nu și-a exprimat susținerea pentru Ilie Bolojan în funcția de premier, se va opune unei majorități PSD-AUR.

În cazul în care PSD își retrage miniștrii, analiștii politici cred că guvernul ar putea funcționa cu miniștri interimari timp de 45 de zile. O altă variantă vehiculată este prăbușirea guvernului printr-o moțiune de cenzură, fie inițiată de PSD, fie prin cea cea deja anunțată de AUR, pe care PSD ar putea să o susțină.

În acest context, PSD ar putea încerca să atragă o parte din PNL, susținând o altă nominalizare liberală pentru funcția de premier. Totuși, această tabără din PNL, condusă de Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, nu deține în prezent o majoritate în partid.

O altă posibilitate este menținerea guvernului Bolojan ca o coaliție minoritară, cu sprijin punctual din partea PSD, până la rotativa guvernamentală programată pentru primăvara anului viitor, când social-democrații ar urma să preia funcția de premier.

PNL va organiza o ședință la ora 18:00 la sediul din Modrogan, în timp ce liderii USR se vor întâlni la ora 18:30 la Vila Lac pentru a stabili poziția față de decizia PSD, așteptată în jurul orei 19:00. Atât PNL, cât și USR au transmis recent că nu vor semna acorduri pentru o viitoare guvernare alături de PSD, dacă acest partid decide să rupă coaliția. Și UDMR a anunțat că nu va susține înlăturarea premierului Bolojan.

