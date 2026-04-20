„PSD și-a săpat singur propria groapă și vrea să ne ia și pe noi. PSD nu mai e ce a fost. Se duce în cap. Și noi suntem un partid clasic, ne paște acest pericol. Ce vom face în următoarele luni va influența viitorul partidului. Mai sunt doar doi ani. Eu prefer să fiu cu conștiința împăcată că am luat decizia corectă să ducem generația mai departe. Prefer să fiu un partid major, într-o alianță cu partide mai mici, decât să fiu brelocul PSD”, spune Ciucu.

„Era cât pe ce să fim partidul mai mic. Dacă Ilie Bolojan nu făcea turul de forţă pe care l-a făcut, luam mai puţine procente decât USR”, a precizat Ciucu.

Primarul general al Bucureștiului a mai spus că PNL nu a aruncat România în criză.: „Nu noi am aruncat România în criză. Trebuie să ne recuperăm sufletul. Fiecare a fost liber să se exprime în acest partid. Noi ne-am regăsit sufletul. Veți fi chemați să vă exprimați direcția dorită: partid mic sau oricare altfel variantă care să ne facă să nu mai fim ridicoli. Nu noi am început. Nu i-am atacat, am încasat, am dat dovadă de prea mult bun simț chiar. Lucrurile sunt foarte clare. Două opțiuni de a ne regăsi drumul de liberali sau a accepta rolul de al doilea partid”.

PSD a decis astăzi, 20 aprilie, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, liderul guvernului susținut de PSD, PNL, USR și UDMR. Evenimentul, intitulat „Momentul adevărului”, a început la ora 17:00 în Parlament, unde aproximativ 5.000 de delegați din întreaga țară au votat în privința ieșirii partidului din coaliția de guvernare.

Decizia PSD de a părăsi coaliția de guvernare va pune Guvernul Bolojan într-o situație dificilă. Premierul trebuie să formeze o nouă majoritate pentru a trece de votul Parlamentului. Deznodământul depinde în principal de votul Parlamentului și de negocierile dintre partide.









