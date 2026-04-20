Investiție de aproximativ 200.000 de euro

Vascar lansează gama de ciorbe ready meals comercializată sub brandul „Moldova în Bucate”, concepută în format monoporție, o investiție de 200.000 de euro, potrivit Economica.Net. Porțiile sunt individuale și pot fi găsite deja în marile supermarketuri, precum Carrefour sau Auchan, dar și în magazinele proprii Vascar din toată țara.

Produsele au un termen de valabilitate de până la 21 de zile fără a fi nevoie de conservanți, datorită tehnologiei de ambalare în atmosferă controlată. Fiecare ciorbă vine într-o porție de 400 de grame, ambalată într-o caserolă inovatoare care îți permite să o încălzești rapid direct la microunde.

„Lansarea acestei game reflectă direcția strategică a companiei de a dezvolta un portofoliu adaptat diverselor segmente de piață, cu soluții dedicate atât pentru retail, cât și pentru HoReCa. Investiția de aproximativ 200.000 de euro în linii moderne de dozare și ambalare susține această extindere și creșterea categoriei ready meals, care ocupă deja locul al treilea în portofoliul nostru, după mezeluri și conserve, cu potențial de a urca pe poziția secundă în următorii ani”, spune Vlad Ciuburciu, directorul general Vascar.

Șapte sortimente de ciorbe la cutii

Noua gamă cuprinde șapte sortimente inspirate din rețete tradiționale: ciorbă de burtă, ciorbă rădăuțeană, ciorbă de văcuță, ciorbă de perișoare, ciorbă de pui, ciorbă de fasole cu afumatură, ciorbă de fasole (de post).

De asemenea, Vascar a lansat în 2025 ciorba la pungă. Prima gamă de produse în acest segment se numește „Farfuriile Nutritive” și este comercializată sub brandul Moldova în Bucate. Gama a fost dezvoltată împreună cu medicul nutriționist Laura Davidescu.

Compania a fost înființată în 1984 la Vaslui și oferă produse nu doar gustoase, ci și sănătoase, sub mărcile Moldova în Bucate și Vascar. Produsele Moldova în Bucate se găsesc în toată țara, în principalele rețele de hypermarketuri, magazine tradiționale partenere, dar și în 20 de magazine proprii din regiunea Moldovei.

