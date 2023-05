1. Swamp Thing

În 1982 a apărut filmul Swamp Thing, care nu s-a bucurat de un buget fabulos. Între 1990 și 1993 a fost difuzat serialul cu același nume care a avut trei sezoane. Acesta s-a concentrat pe o versiune mult mai întunecată a poveștii originale a regizorului și scenaristului Wes Craven.

2. The Exorcist

Serialul The Exorcist, care a avut două sezoane , se bazează pe filmul de groază cu același nume. În serial este vorba despre doi preoți care se ocupă de o familie a cărei viață este puternic afectată de forțe misterioase și rele. Cu sprijinul lor, familia speră să revină la viața de dinainte.

3. Resident Evil

Serialul Resident Evil este bazat pe cunoscuta franciză horror. Nu este neapărat o continuare, pentru că prezintă o poveste proprie, însă există o serie de legături cu jocurile video și cu filmele cu același nume. Serialul relatează ce anume se întâmplă la distanță de aproximativ trei decenii de la descoperirea virusului T, când o epidemie dezvăluie secretele întunecate din Umbrella Corporation.

4. From Dusk Til Dawn: The Series

Filmul From Dusk Till Dawn din 1996 i-a avut în rolurile principale, printre alții, pe George Clooney, Salma Hayek și Quentin Tarantino. În 2014, a avut premiera serialul From Dusk Til Dawn: The Series, care a urmărit povestea filmului, iar așteptările nu au fost ridicate în cazul acestuia, însă publicul a avut parte de o surpriză plăcută pentru că serialul a fost reușit.

5. Hannibal

După cum probabil ți-ai dat deja seama, serialul Hannibal are la bază filmul The Silence of the Lambs, iar actorul Mads Mikkelsen s-a apropiat de personajul iconic jucat de Anthony Hopkins. Hannibal este catalogat drept unul dintre cele mai bune seriale de groază, iar distribuția formată din Gillian Anderson, Hugh Dancy și Caroline Dhavernas a contribuit la succesul acestuia.

