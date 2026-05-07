Ciucu spune că știe cine au fost liberalii care au complotat cu PSD pentru înlăturarea lui Bolojan

Deși afirmă că deține numele liberalilor care ar fi negociat direct cu adversarii politici pentru a destabiliza actuala structură de putere, Ciucu a admis că nu are dovezi concrete, îndemnând publicul să privească declarațiile sale cu un anumit scepticism.

Totuși, acesta a subliniat că manevrele de culise au existat și au vizat eliminarea celui mai influent lider liberal al momentului, sugerând o fragilitate îngrijorătoare în rândul coeziunii partidului sub presiunea social-democraților.

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei, afirmă, marţi, că PNL îl susţine în continuare pe Ilie Bolojan. Sursa foto: Facebook

Despre relația cu Nicușor Dan: „Rămâne să dovedească”

Ciprian Ciucu a temperat speculațiile privind o posibilă implicare a lui Nicușor Dan în debarcarea lui Ilie Bolojan, declarând că primarul general a fost până acum un partener de încredere și nu a urmărit destabilizarea Guvernului.

Deși îi acordă credit pentru colaborarea de până acum, liberalul a subliniat că rămâne ca Nicușor Dan să își demonstreze loialitatea politică și pe viitor, menținând astfel o notă de prudență asupra relației lor politice.

Întrebat direct dacă Nicușor Dan îl urăște pe Ilie Bolojan, Ciucu a evitat un răspuns direct spunând că nu are de unde să știe asta.

Există și riscul ca PNL să se rupă, admite Ciucu

Ciprian Ciucu admite că există un risc real ca PNL să se rupă și că un grup mic de dizidenți ar putea părăsi formațiunea pentru a înființa un nou partid, după modelul ALDE. Liderul liberal precizează însă că nu are semnale în acest sens, dar că aceste lucruri sunt posibile în cazul oricărui partid care alege să treacă în opoziție de la guvernare.

Varianta Bolojan candidat la prezidențiale în 2030

Ciprian Ciucu admite că este mult prea devreme pentru o prognoză privind candidatura lui Ilie Bolojan la prezidențialele din 2030, subliniind că decizia îi aparține în totalitate liderului liberal. Primarul Capitalei a evitat un răspuns tranșant, precizând că, deși scenariul este vehiculat, rămâne ca Bolojan să își exprime personal intențiile în viitorul îndepărtat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE