EXPERIMENT ȘCOALA 9. „Mi-am cumpărat trei licențe de pe net și apoi am fost amenințat că voi fi pârât decanului”. Cum funcționează fabricile de lucrări pentru studenți

„Ești în ultimul an de facultate și tu te gândești doar că o să scapi și că o să prinzi răsăriturile alea blană în Vama Veche? Ei bine, nu vreau să te întristez, dar sunt mai puțin de 100 de zile până când o să dai cel mai important examen din viața ta – licența. Și tu tot ce ai scris din licență este titlul. Am soluția perfectă pentru tine – licență la comandă!”, este unul dintre mesajele-reclamă de pe TikTok la un site care vinde licențe. Ca el sunt sute: Google găsește peste 1,2 milioane de rezultate atunci când căutăm „licențe la comandă”.

Sunt site-uri cu nume sugestive: Fără Stres, Licențe Neplagiate, Licență la comandă, Expert Redactor. Școala 9 a contactat opt astfel de firme, cu cererea de a face o lucrare cu titlul: „Influența social media asupra imaginii de sine a generației Z”. Fiecare a venit cu câte o ofertă personalizată. Cel mai mic preț a fost de 850 de lei, iar cel mai mare, 2.260 de lei. Adică poți să-ți iei o licență la prețul unui abonament de patru zile la festivalul UNTOLD.

Diferențele de preț apar din diferitele tipuri de servicii. Cel mai mare cost vine la pachet și cu prezentarea finală, cu discursul pe baza prezentării, precum și cu orice modificare care este solicitată de către student.

Practic, odată ce „redactorii” lucrărilor se apucă de muncă, rolul studentului devine doar acela de mediator între ei și profesori.

Site-urile se prezintă ca firme care realizează consultanță academică, iar potrivit codului CAEN, ele au ca obiect de activitate „consultanță de business”.

Iar pe Facebook, grupurile publice dedicate studenților și profesorilor, sunt pline de anunțuri de redactări licențe. Anunțuri sunt și pe grupurile private dedicate, numite „Lucrări de licență neplagiate”, „Licențe, disertații și proiecte”, „Licențe, Disertații, Doctorate, MBA”.

Două dintre firmele contactate de Școala 9 au oferit și începuturile lucrărilor, introducerea, respectiv primul capitol, de 15 pagini. Celelalte au cerut întâi avansul.

Ambele începuturi de licențe sunt scrise complex și total diferit între ele. Una dintre „fabrici” a trimis, la un loc cu manuscrisul, și raportul de plagiat, de 0%.

Pentru că reporterii Școala 9 nu au mai revenit cu un răspuns la mailuri, cele două firme au insistat cu mesaje. „Expert Redactor” a spus, de pildă, că textul nu poate fi folosit, fiind criptat, decriptarea făcându-se doar după livrarea banilor. Contactați în mod oficial pentru un punct de vedere, redactorii au spus că „ilegal e ăla care le folosește în scop academic, nu noi că le creăm originale […] atâta timp cât conținutul este 100% original nu este nimic ilegal, fiecare frază este compusă de noi din informații gratuite de pe internet”.

Cealaltă firmă, „Fără stres”, a solicitat „impetuos” achitarea sumelor, ulterior a trecut la amenințări că vom fi spuși decanului: „ne vedem nevoiți să transmitem/înaintăm acest manuscris și documentele necesare atașate pe toate canalele oficiale și/sau informale prin intermediul secretariatului/ decanului/ rectorului cu solicitarea ca dânșii să identifice dintre colegii dvs. o altă persoană care dorește să beneficieze de serviciile noastre și să plătească în locul dvs. prețul contractual”.

Iar ultimul lor mail a sunat așa: „Pentru comanda dumneavoastră s-a muncit zi și noapte (…), am redactat zile și nopți la rând. Fiecare dintre noi are familii, copii, taxe și rate la bănci. Iar existența noastră de zi cu zi își are baza financiară în munca de cercetare/redactare academică prestată”.