Școala9 „Performanțele elevilor depind de starea de spirit a dascălilor”. Profesorul din Marea Britanie care crede că școala poate să nu fie plictisitoare Școala9 George Herlaș, . Actualizat Duminică, 03 decembrie 2023, 17:51

Te-ai gândit vreodată că atmosfera pe care o creează profesorii la clasă este cel puțin la fel de importantă ca și conținutul predat? Will Hussey, profesor de educație fizică, scriitor și trainer la The art of brilliance în Marea Britanie, a vorbit pentru publicația de educație Școala 9 despre cum școala poate să să nu mai fie plictisitoare. Și cât din asta stă pe umerii profesorilor.