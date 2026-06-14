Ciprian Ciucu critică desemnarea lui Adrian Veștea

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ciucu a susținut că desemnarea liberalului Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru a fost făcută fără consultarea conducerii statutare a Partidului Național Liberal și a calificat situația drept un atac fără precedent la adresa formațiunii.

„Complot. Trădare. Ingerință. Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui”, a scris Ciprian Ciucu.

Acuzații privind existența unui complot în interiorul partidului

Liderul liberal a afirmat că persoane implicate în procesul care a dus la desemnarea lui Adrian Veștea ar fi cunoscut decizia dinainte și nu ar fi informat conducerea partidului.

„Au știut încă de săptămâna aceasta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe, nu au venit la ședința BPN. Dl. Veștea fiind printre ei”, a mai transmis Ciucu.

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Prim-vicepreședintele liberal a susținut că unul dintre scopurile acțiunilor desfășurate în ultimele luni ar fi slăbirea și divizarea Partidului Național Liberal.

„Unul dintre obiective este ruperea PNL”, a afirmat acesta.

Apel la unitate în interiorul partidului

În finalul mesajului său, Ciprian Ciucu și-a exprimat încrederea că formațiunea politică va depăși actualul moment de tensiune și a pledat pentru menținerea independenței decizionale a partidului.

„Am încredere că Partidul Național Liberal nu se va face preș și va trece și acest test. România are nevoie de partide serioase, mature, care să nu se lase călcate în picioare. Modul acesta de a face politică se va întoarce împotriva acelora care fac politică în acest fel”, a conchis liderul liberal.

Un premier desemnat care trebuie să strângă rapid voturi

Misiunea lui Adrian Veștea este dificilă. România se află într-o criză politică prelungită, după căderea Guvernului Bolojan și după eșecul lui Eugen Tomac de a forma o majoritate.

Pentru a ajunge premier cu drepturi depline, Veștea trebuie să își formeze echipa, să propună programul de guvernare și să obțină votul Parlamentului. Pentru Nicușor Dan, desemnarea lui Veștea este și o mișcare prin care pune presiune pe PNL.

Deși este membru PNL din 1994, Adrian Veștea nu are, în acest moment, un mandat oficial din partea partidului pentru a forma Guvernul. Asta înseamnă că desemnarea făcută de Nicușor Dan deschide o rundă dificilă de negocieri, inclusiv în interiorul liberalilor, unde sprijinul politic pentru echipa pe care o va propune trebuie clarificat rapid.

Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat. Fostul primar la Râșnov a condus CJ Brașov și are o casă de 570 mp

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