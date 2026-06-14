Sorin Brotnei îl acuză pe Adi Sînă că a dus la destrămarea trupei Akcent: „El lua mai mult și voia mai mult”

La mai bine de un deceniu de la destrămarea trupei Akcent, Sorin Brotnei vorbește deschis despre motivele care au dus la ruptura dintre membrii formației. Invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, artistul a declarat fără rețineri că Adrian Sînă a fost principalul responsabil pentru sfârșitul unuia dintre cele mai de succes proiecte muzicale din România.

sorin brotnei casa vacanta maramures pensiune 5Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 23

Sorin Brotnei, declarații fără ocolișuri despre sfârșitul trupei Akcent

Invitat la rubrica sosurilor picante din emisiunea lui Cătălin Măruță, Sorin Brotnei a acceptat provocarea de a răspunde unor întrebări incomode și a vorbit despre unul dintre cele mai discutate subiecte din cariera sa: destrămarea trupei Akcent.

Formația a fost una dintre cele mai de succes din muzica românească a anilor 2000, însă relațiile dintre membrii săi s-au deteriorat în timp. Potrivit lui Sorin Brotnei, tensiunile au avut legătură cu împărțirea veniturilor și cu deciziile luate în interiorul grupului.

Plecarea lui Marius Nedelcu, primul moment de cotitură

În 2008, Marius Nedelcu a decis să părăsească trupa, moment care a reprezentat o schimbare importantă pentru proiect. După plecarea sa, Akcent a continuat în formula Adrian Sînă, Sorin Brotnei și Mihai Gruia.

Trupa a mai activat câțiva ani, însă în 2013 proiectul s-a destrămat definitiv. În urma unui proces, Adrian Sînă a rămas cu drepturile asupra numelui „Akcent”, continuând ulterior activitatea muzicală sub acest brand. Între timp, Sorin Brotnei și Mihai Gruia au ales să meargă pe un drum separat și au înființat trupa TWO.

Motivul principal pentru care s-a destrămat trupa Akcent

Întrebat de Cătălin Măruță care coleg l-a dezamăgit cel mai mult, Sorin Brotnei l-a indicat direct pe Adrian Sînă.

„Care coleg din trupa Akcent te-a dezamăgit cel mai tare și de ce?”. „Răspunsul este Adrian Sînă. La momentul respectiv el a fost motivul principal pentru care s-a destrămat trupa Akcent”.

În continuarea discuției, artistul a explicat că neînțelegerile ar fi pornit de la modul în care erau împărțiți banii în cadrul formației. Cătălin Măruță a încercat să afle mai multe detalii despre motivele care au dus la conflictul dintre membrii trupei.

„De ce?”, a întrebat prezentatorul.

„De bani. El lua mai mult și voia mai mult, ăsta-i adevărul”, a răspuns Sorin Brotnei.

La întrebarea dacă veniturile erau împărțite în mod egal, artistul a explicat că situația s-a schimbat după plecarea lui Marius Nedelcu.

„Da, rămăsesem de ceva vreme trei. Eu, Mihai și Adrian”.

„Și banii nu se împărțeau egal?”, a continuat Măruță.

„Nu, nu. S-au împărțit egal când eram 4, apoi când a plecat Marius el a rămas cu partea lui, deși voiam și noi ceva, dar am zis că e ok, că el oricum avea un aport mai mare în trupă și cumva ne-am gândit că e corect așa. Dar după ce a vrut să ne ia și din puținul pe care îl aveam…”, a spus Sorin Brotnei în emisiunea lui Măruță.

Unul dintre cele mai de succes proiecte muzicale ale anilor 2000

Akcent a dominat topurile muzicale timp de peste un deceniu și a lansat numeroase hituri care au avut succes atât în România, cât și în străinătate.

Cu toate acestea, în spatele succesului public au existat tensiuni care au dus, în cele din urmă, la separarea membrilor formației. Declarațiile făcute acum de Sorin Brotnei readuc în atenția publicului unul dintre cele mai discutate episoade din istoria trupei care a marcat muzica românească a anilor 2000.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! A tăcut cât a tăcut, dar acum s-a dezbrăcat de haina diplomației. Ce-a putut să spună Eugen Tomac despre Ilie Bolojan a creat unde de șoc în lumea politică. La asta chiar că nu se aștepta nimeni, iar reacțiile au fost de neimaginat
Viva.ro
Breaking news! A tăcut cât a tăcut, dar acum s-a dezbrăcat de haina diplomației. Ce-a putut să spună Eugen Tomac despre Ilie Bolojan a creat unde de șoc în lumea politică. La asta chiar că nu se aștepta nimeni, iar reacțiile au fost de neimaginat
Cine este Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are, de fapt, afaceristul
Unica.ro
Cine este Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are, de fapt, afaceristul
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Preţurile din Los Angeles sunt ireale: ce poţi cumpăra la supermarket cu 100 de lei
GSP.RO
Preţurile din Los Angeles sunt ireale: ce poţi cumpăra la supermarket cu 100 de lei
Toți o țin minte cu telefonul în decolteu, iar acum s-a întors după 16 ani! Larissa Riquelme, apariție de nerecunoscut la SUA - Paraguay
GSP.RO
Toți o țin minte cu telefonul în decolteu, iar acum s-a întors după 16 ani! Larissa Riquelme, apariție de nerecunoscut la SUA - Paraguay
Parteneri
BREAKINK NEWS! Accident dramatic de avion în Antalya, cu 267 de pasageri la bord. Avionul a lovit...
Libertateapentrufemei.ro
BREAKINK NEWS! Accident dramatic de avion în Antalya, cu 267 de pasageri la bord. Avionul a lovit...
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Scenariile guvernării după desemnarea lui Adrian Veștea premier. PNL, iar sub presiune
Politică 10:28
Scenariile guvernării după desemnarea lui Adrian Veștea premier. PNL, iar sub presiune
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „Complot. Trădare. Ingerință”
Politică 10:28
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „Complot. Trădare. Ingerință”
Parteneri
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia acum se recoltează”
Adevarul.ro
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia acum se recoltează”
Preotul de la biserica lui Gigi Becali, dezvăluiri emoționante despre patronul FCSB: „M-a impresionat dragostea lui pentru Dumnezeu! Nu mai are altă bucurie”
Fanatik.ro
Preotul de la biserica lui Gigi Becali, dezvăluiri emoționante despre patronul FCSB: „M-a impresionat dragostea lui pentru Dumnezeu! Nu mai are altă bucurie”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Sorin Brotnei îl acuză pe Adi Sînă că a dus la destrămarea trupei Akcent: „El lua mai mult și voia mai mult”
Stiri Mondene 10:35
Sorin Brotnei îl acuză pe Adi Sînă că a dus la destrămarea trupei Akcent: „El lua mai mult și voia mai mult”
Imagini din noua casă a Andreei Ibacka. Fosta soție a lui Cabral a început renovarea și a ales o locuință departe de București
Stiri Mondene 09:36
Imagini din noua casă a Andreei Ibacka. Fosta soție a lui Cabral a început renovarea și a ales o locuință departe de București
Parteneri
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
TVMania.ro
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
Cine este Adrian Veştea, premierul desemnat de Nicuşor Dan să formeze Guvernul
ObservatorNews.ro
Cine este Adrian Veştea, premierul desemnat de Nicuşor Dan să formeze Guvernul
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Libertateapentrufemei.ro
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Parteneri
Poftiți în viitor! SUA-Paraguay s-a jucat pe un stadion de 5,5 miliarde $: gazonul e îngropat la 30 m în subsol
GSP.ro
Poftiți în viitor! SUA-Paraguay s-a jucat pe un stadion de 5,5 miliarde $: gazonul e îngropat la 30 m în subsol
Valentin Mihăilă și Ami s-au căsătorit » Imagini de la eveniment
GSP.ro
Valentin Mihăilă și Ami s-au căsătorit » Imagini de la eveniment
Parteneri
La zece ani de la cazul Bodnariu: ce mai face familia care a inspirat filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu
Mediafax.ro
La zece ani de la cazul Bodnariu: ce mai face familia care a inspirat filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Wowbiz.ro
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
Redactia.ro
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
Un bărbat din Motru a avut parte de un sfârșit tragic după ce a căzut dintr-un cireș. A rămas suspendat între ramuri
KanalD.ro
Un bărbat din Motru a avut parte de un sfârșit tragic după ce a căzut dintr-un cireș. A rămas suspendat între ramuri

Politic

Scenariile guvernării după desemnarea lui Adrian Veștea premier. PNL, iar sub presiune
Politică 10:28
Scenariile guvernării după desemnarea lui Adrian Veștea premier. PNL, iar sub presiune
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „Complot. Trădare. Ingerință”
Politică 10:28
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „Complot. Trădare. Ingerință”
Parteneri
Un ieșean a murit oficial la vârsta de 114 ani. Deces declarat de instanța de judecată la peste un secol de la nașterea bărbatului, din cauza unor moșteniri blocate
ZiaruldeIasi.ro
Un ieșean a murit oficial la vârsta de 114 ani. Deces declarat de instanța de judecată la peste un secol de la nașterea bărbatului, din cauza unor moșteniri blocate
FCSB a dat lovitura cu noul transfer: „E fotbalist de echipă mare!”
Fanatik.ro
FCSB a dat lovitura cu noul transfer: „E fotbalist de echipă mare!”
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani