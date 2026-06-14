Sorin Brotnei îl acuză pe Adi Sînă că a dus la destrămarea trupei Akcent: „El lua mai mult și voia mai mult”

La mai bine de un deceniu de la destrămarea trupei Akcent, Sorin Brotnei vorbește deschis despre motivele care au dus la ruptura dintre membrii formației. Invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, artistul a declarat fără rețineri că Adrian Sînă a fost principalul responsabil pentru sfârșitul unuia dintre cele mai de succes proiecte muzicale din România.

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Sorin Brotnei, declarații fără ocolișuri despre sfârșitul trupei Akcent

Invitat la rubrica sosurilor picante din emisiunea lui Cătălin Măruță, Sorin Brotnei a acceptat provocarea de a răspunde unor întrebări incomode și a vorbit despre unul dintre cele mai discutate subiecte din cariera sa: destrămarea trupei Akcent.

Formația a fost una dintre cele mai de succes din muzica românească a anilor 2000, însă relațiile dintre membrii săi s-au deteriorat în timp. Potrivit lui Sorin Brotnei, tensiunile au avut legătură cu împărțirea veniturilor și cu deciziile luate în interiorul grupului.

Plecarea lui Marius Nedelcu, primul moment de cotitură

În 2008, Marius Nedelcu a decis să părăsească trupa, moment care a reprezentat o schimbare importantă pentru proiect. După plecarea sa, Akcent a continuat în formula Adrian Sînă, Sorin Brotnei și Mihai Gruia.

Trupa a mai activat câțiva ani, însă în 2013 proiectul s-a destrămat definitiv. În urma unui proces, Adrian Sînă a rămas cu drepturile asupra numelui „Akcent”, continuând ulterior activitatea muzicală sub acest brand. Între timp, Sorin Brotnei și Mihai Gruia au ales să meargă pe un drum separat și au înființat trupa TWO.

Motivul principal pentru care s-a destrămat trupa Akcent

Întrebat de Cătălin Măruță care coleg l-a dezamăgit cel mai mult, Sorin Brotnei l-a indicat direct pe Adrian Sînă.

„Care coleg din trupa Akcent te-a dezamăgit cel mai tare și de ce?”. „Răspunsul este Adrian Sînă. La momentul respectiv el a fost motivul principal pentru care s-a destrămat trupa Akcent”.

În continuarea discuției, artistul a explicat că neînțelegerile ar fi pornit de la modul în care erau împărțiți banii în cadrul formației. Cătălin Măruță a încercat să afle mai multe detalii despre motivele care au dus la conflictul dintre membrii trupei.

„De ce?”, a întrebat prezentatorul.

„De bani. El lua mai mult și voia mai mult, ăsta-i adevărul”, a răspuns Sorin Brotnei.

La întrebarea dacă veniturile erau împărțite în mod egal, artistul a explicat că situația s-a schimbat după plecarea lui Marius Nedelcu.

„Da, rămăsesem de ceva vreme trei. Eu, Mihai și Adrian”.

„Și banii nu se împărțeau egal?”, a continuat Măruță.

„Nu, nu. S-au împărțit egal când eram 4, apoi când a plecat Marius el a rămas cu partea lui, deși voiam și noi ceva, dar am zis că e ok, că el oricum avea un aport mai mare în trupă și cumva ne-am gândit că e corect așa. Dar după ce a vrut să ne ia și din puținul pe care îl aveam…”, a spus Sorin Brotnei în emisiunea lui Măruță.

Unul dintre cele mai de succes proiecte muzicale ale anilor 2000

Akcent a dominat topurile muzicale timp de peste un deceniu și a lansat numeroase hituri care au avut succes atât în România, cât și în străinătate.

Cu toate acestea, în spatele succesului public au existat tensiuni care au dus, în cele din urmă, la separarea membrilor formației. Declarațiile făcute acum de Sorin Brotnei readuc în atenția publicului unul dintre cele mai discutate episoade din istoria trupei care a marcat muzica românească a anilor 2000.

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