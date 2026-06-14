Andreea Ibacka și-a surprins recent urmăritorii după ce a publicat imagini de pe un șantier. Mulți au crezut că actrița amenajează o locuință deja cumpărată, însă aceasta a explicat că își construiește o casă nouă în Năvodari. Vedeta spune că proiectul începe să prindă contur, chiar dacă lucrările sunt încă în desfășurare.

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Andreea Ibacka, implicată într-un nou proiect

Andreea Ibacka le-a arătat urmăritorilor imagini dintr-o etapă importantă a unui proiect personal. Actrița construiește o casă la mare, în Năvodari, iar lucrările sunt în plină desfășurare. Fotografiile și videoclipurile publicate în mediul online au stârnit curiozitatea fanilor, care au crezut inițial că vedeta renovează sau amenajează o locuință deja achiziționată. În realitate, este vorba despre o construcție nouă, pe care actrița o urmărește îndeaproape.

Andreea Ibacka a vorbit deschis despre stadiul lucrărilor și despre provocările pe care le presupune construirea unei case. Actrița spune că proiectul avansează, însă a învățat că astfel de lucrări necesită multă răbdare.

„Oscilez zilnic între «o să iasă superb» și «trăiesc într-un grup de WhatsApp cu meșterii». Căsuța de la mare prinde contur, iar eu prind răbdare. Mereu mai durează «puțin». Da, marea are efect terapeutic. Dar momentan o privesc de pe șantier”, a scris Andreea Ibacka pe Instagram.

Mesajul a fost apreciat de urmăritorii săi, mulți dintre aceștia regăsindu-se în experiențele legate de construcția sau renovarea unei locuințe.

Între București și Năvodari

În această perioadă, Andreea Ibacka își împarte timpul între București și litoral, pentru a putea urmări evoluția lucrărilor. Actrița a mărturisit că programul său este unul încărcat, însă încearcă să gestioneze toate responsabilitățile care au apărut odată cu noul proiect.

„O săptămână cât trei, între București și Năvodari (de cele mai multe ori). Cu glow de filmare și mood de montat finisaje interioare. Dar printre atâtea responsabilități, imediat după filmarea de azi, mi-am amintit și de promisiunea față de mine, așa că am ajuns la pilates”, a mai scris Andreea Ibacka pe Instagram.

Nu renunță la timpul dedicat propriei persoane

Deși este implicată în numeroase activități, actrița spune că încearcă să nu neglijeze timpul dedicat propriei stări de bine. Recent, aceasta s-a filmat într-un studio de pilates, activitate pe care o consideră importantă pentru echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

Imaginile publicate au arătat că, în ciuda programului încărcat și a drumurilor frecvente între București și Năvodari, Andreea Ibacka încearcă să păstreze un ritm de viață activ.

Un nou capitol după despărțirea de Cabral

Proiectul casei de la mare vine într-o perioadă în care viața actriței a trecut prin schimbări importante. În urmă cu aproximativ o lună, Andreea Ibacka și Cabral au confirmat despărțirea, după apariția unor speculații privind probleme în căsnicie.

Cei doi au declarat că au rămas în relații bune și că vor continua să fie prezenți în viața celor doi copii ai lor. În prezent, Andreea Ibacka pare concentrată pe proiectele profesionale și personale, iar casa din Năvodari reprezintă unul dintre obiectivele importante ale acestei perioade.

Andreea Ibacka și Cabral au divorțat după 15 ani de căsnicie

Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral, după zile întregi de zvonuri și speculații. Vedeta și prezentatorul au decis să meargă pe drumuri separate după o căsnicie de 18 ani. Și Cabral a publicat același mesaj pe contul lui de socializare.

„Uimitor. Uneori e spectaculos cât de departe poate merge imaginația unor oameni care nu cunosc adevărul, dar aleg totuși să-l inventeze. Am citit în ultimele zile multe lucruri despre noi. Unele exagerate. Altele complet false. Și, pentru că ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul.

După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile. Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt.

Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape. Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămân copiii noștri. Vom continua să le oferim amândoi stabilitate, iubire și siguranță, protejându-i de expunere și având grijă ca această tranziție să fie, pe cât posibil, cât mai blândă pentru ei.

Dincolo de orice schimbare, vom rămâne întotdeauna o echipă pentru copii. Mai ales pentru ei, pentru liniștea lor și pentru echilibrul unei perioade deja foarte sensibile, vă rugăm să ne respectați intimitatea. Sunt doi copii care au nevoie de timp, blândețe și protecție, iar acesta este singurul lucru care contează cu adevărat pentru noi acum. Vă rugăm să nu găsiți vinovați.

Nu va exista un scandal pe care noi să îl hrănim public. Toate supozițiile apărute sunt false și nu vom intra într-un joc al explicațiilor și dezmințirilor fără sfârșit. Ne e greu? Da, ne e foarte greu. Și, sigur, asta este la noi și nu cerem nici înțelegere și nici compasiune, oamenii au probleme mult mai mari decât ce se întâmplă sub acoperișul nostru. Alegem să păstrăm respectul, discreția și să ținem pentru noi lucrurile care aparțin intimității familiei noastre. Andreea și Cabral”.

Andreea Ibacka este ambasador al unui proiect de educație ecologică

Cu puțin timp înainte să apară pe șantier, Andreea Ibacka a fost prezentă la un eveniment care i-a avut în centrul atenției pe copii.

„Fericită să văd cât de multe semințe bune se plantează aici. Nu doar în ghivece, ci și în mințile și obiceiurile unei generații care înțelege deja că natura trebuie protejată, reciclarea contează și sănătatea începe cu alegerile mici de zi cu zi. Educația făcută cu bucurie schimbă lucruri. Iar copiii (chiar și de grădiniță) au demonstrat că pot face alegeri inspirate atunci când informația este prezentată pe înțelesul lor, prin joc și experiențe practice.

Ca ambasador al proiectului de educație ecologică am marcat finalul anului școlar și am participat la o lecție deschisă la o grădiniță din Ploiești. Și trebuie să zic: la una dintre misiuni m-am surprins stând şi eu cu mâna ridicată ca pe vremea când eram la școală… dar cei mici știau deja toate răspunsurile. Așa că am rămas cu mâna sus și orgoliul puțin reciclat selectiv…

Asta în timp ce ei identificau fără ezitare ce poluează planeta (deșeuri, fum, apă murdară) și le înlocuiau cu elemente benefice pentru mediu (copaci, flori, apă curată, animale, biciclete). Proiectul național a ajuns la 48.500 de preșcolari de grupa mare înscriși. Un număr în creștere față de edițiile anterioare, care demonstrează interesul real.

Da, copiii de 5 – 6 ani știu ce înseamnă o farfurie sănătoasă, sortează selectiv ambalaje în recipiente colorate, filtrează apa murdară cu puțină vată, o sită și niște pietriș și plantează floarea-soarelui. Ce coincidență, este chiar floarea zodiei mele.

Cu toată motivația, misiunea noastră merge mai departe, ne vedem din toamnă! Fiecare copil de grupa mare din România (grădinițe de stat sau private) poate beneficia gratuit de aceste cursuri și fișe de lucru. Acum mai rămâne să ne asigurăm că și adulții au învățat aceste lecții”, a fost mesajul postat de fosta soție a lui Cabral pe Instagram.

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