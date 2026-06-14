Scenariile guvernării după desemnarea lui Adrian Veștea premier. PNL, iar sub presiune

Primul scenariu este cel în care PNL se mobiliează rapid și ia distanță de orice variantă de susținere a lui Adrian Veștea ca premier. „Nu a luat mandat de la nimeni din partid”, susține unul dintre vicepreședinții din partid. „Noi am luat decizii în cascadă de nesusținere a niciunei echipe care are legătură cu PSD. Mai mult, dacă doream noi să avem un prim-ministru, decizia clară era Ilie Bolojan. Orice alt nume e în afara mandatului”, susține un lider de filială din Ardeal.

Credeți că un Guvern condus de Adrian Veștea are șanse să primească votul de învestitură în Parlament?

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Prin urmare, în aceast primă variantă, Adrian Veștea este pe cont propriu în alcătuirea echipei guvernamentale, fără un sprijin de la partid. În această variantă, PNL ar putea lua decizia că orice membru care se raliază echipei Veștea riscă sancționarea. Iar cea mai dură sancțiune e excluderea. La cald, lideri din PNL văd varianta cu Veștea premier cu șanse să treacă de Parlament. „Trebuie analizată artimetica parlamentară și simpatiile pentru Veștea” a precizat pentru Libertataea un vicepreședinte al partidului.

Al doilea scenariu este cel al convocării unui Birou Politic Național, în care să fie negociată susținerea controlată a unui executiv condus de un liberal. Practic, Ilie Bolojan și echipa care îl susține să cedeze din putere și să accepte că Nicușor Dan e mai presus de conducerea PNL. La ultima încercare de rămâne la guvernare, tabăra anti a avut o proporție covârșitoare. În acest moment, dat fiind și contextul politic, Veștea, sprijinit pe gruparea Thuma, ar putea forța un vot care să arate că adepții guvernării sunt mult mai mulți. Nu neapărat majoritari, dar un procent de luat în seamă. Iar până la urmă, întreg Partidul Național Liberal să o accepte.

Însă, în această situație, puterea lui Ilie Bolojan e șubrezită, iar scaunul său s-ar putea să fie luat înainte de congresul la termen din vara lui 2027. Aproape de fiecare dată PNL s-a dus după omul pe care l-au avut premier, cum au fost cazurile Cîțu și Ciucă.

Scenariul ruperii, pe model Tăriceanu

Un al treilea scenariu este cel în care Adrian Veștea și o întreagă grupare contestatoare a echipei Bolojan decid dă negocieze un nou guvern și acceptă excluderea din partid. „Este pe model Tăriceanu ceea ce s-ar putea întâmpla. Am mai trecut prin asta în 2014”, precizează un lider mai vechi de filială. Practic, o aripă disidentă a PNL preferă să fie dată afară din partid și să se constituite în viitorul apropiat în altă formațiune politică.

Dar efectul imediat este că atrage suficienți oameni încât să poată să treacă un nou guvern, prin sprijin în principal de la PSD, dar și alte formațiuni politice. Un argument în strângerea acestei majorități este exact sprijinul venit de la primul om în stat, Nicușor Dan, un politician care nu a consultat formal PNL înainte de a veni cu numele Adrian Veștea.

În loc de concluzie

Trecerea Guvernului Veștea în Parlament ar fi o victorie a lui Nicușor Dan în lupta mocnită cu Ilie Bolojan. Ar însemna că a rezolvat situația, fără să fi pus PSD să-și asume guvernarea. Pentru Bolojan ar însemna o înfrângere din care doar prin unitatea celor de lângă el poate continua.

Pe de altă parte, dacă planul Veștea eșuează, Nicușor Dan va contabiliza încă o înfrângere foarte mare și va fi pus în situația să facă lucrul pe care l-a evitat: desemnarea omului din fruntea celui mai mare partid – PSD. O decizie pe care foarte mulți i-au cerut-o, dar pe care a ignorat-o.

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