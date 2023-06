Dialogul cu profesorii și elevii a avut loc înainte de declanșarea grevei generale de pe 22 mai.

Mirela Tanc, profesor de limba și literatura română de la Școala gimnazială „Oltea Doamna” din Oradea, apreciată la nivel internațional, a privit cu scepticism această modificare la începutul anului școlar. Ulterior însă, și-a schimbat opinia. „A fost extraordinar de binevenită, simțeam, și noi, profesorii, și elevii, că suntem terminați și obosiți la final de module, așa că a fost grozavă această pauză la final de fiecare modul”.

De asemenea, profesoara afirmă că materia a fost foarte ușor de structurat pe module, iar acum, cu elevii din ani terminali face doar pregătire pentru examen. „Lucrăm, lucrăm intens. Am terminat materia de clasa a VIII-a, am recapitulat-o și acum am început o recapitulare finală. Am împărțit pur și simplu materia din programă și acum o recapitulăm”. Chiar dacă nu au mai existat lucrările de la finalul semestrelor, bine-cunoscutele teze, Mirela Tanc le-a dat elevilor ei lucrări mai complexe, care să cuprindă mai multe capitole și care să măsoare eficiența învățării.

„Se opreau modulele, uneori, în mijlocul unui capitol”

La liceu, Ovidiu Bădescu, profesor de matematică la Colegiul Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa, a găsit niște „inconveniențe” la această segmentare a anului școlar. „Se opreau modulele, uneori, în mijlocul unui capitol. Și atunci, a trebuit ca și materia să fie adaptată la respectivele module. Pentru că, după ce elevii se întorc din vacanță, e clar că trebuie o recapitulare ca să putem termina capitolul și să fie totul logic în mintea lor”. De asemenea, profesorul spune că, la final de modul, elevii erau aglomerați, deoarece atunci voiau majoritatea profesorilor să le dea note.

Despre Săptămâna altfel și Săptămâna verde, profesorul de matematică spune că „nu ar trebui să facem ecologie doar în Săptămâna verde. Nu ar trebui să facem alte activități, public speaking, inteligență emoțională, doar atunci când e «școala altfel». Ar trebui ca acestea să fie făcute permanent și, probabil, nu e bine să fie o săptămână pentru așa ceva. Dacă s-ar putea să fie o oră de inteligență emoțională sau două ore pe săptămână ori o zi de vineri pe lună în care să facem așa ceva, poate elevii ar fi mai câștigați”.

La învățământul primar, Denisa Pop, învățătoare la Școala Helikon din București, ne-a spus că atât ea, cât și majoritatea colegilor ei văd această schimbare ca pe una bună, pentru că elevii sunt mai relaxați, mai odihniți și se poate lucra mai ușor cu ei.

Am întrebat-o cum se simt elevii atunci când se reîntorc din vacanțe. „Depinde foarte tare cum pornești săptămâna și cum pornești predarea-învățarea. De obicei, dacă pornești ușor, cu niște jocuri, în principiu, se integrează ușor”, a explicat aceasta.

Totodată, învățătoarea crede că buna organizare a anului ține și de managementul școlii, în ceea ce privește activitățile din afara orelor de la clasă. „Sunt concursurile naționale sau sunt concursurile speciale care țin efectiv doar de organizarea școlii. Noi, de exemplu, am avut cercuri de știință, avem festivaluri de teatru și așa mai departe. Dar nu au fost afectate deloc. Adică, practic, programul s-a făcut de la începutul anului și s-a împărțit în funcție de modulele și vacanțele pe care le-am avut”, a mai spus Denisa Pop.

„Semestrele au avut mai degrabă un rol pur birocratic”

Ariana Dudună, elevă în clasa a XI-a și președintă a Asociației Elevilor din Constanța, a privit această schimbare de la început cu optimism și crede că noul model e mai bun. „Semestrele au avut mai degrabă un rol pur birocratic. Nu exista o situație în care unele materii se făceau un semestru, dar altul nu. Bursele se dau în funcție de media anuală, nu de media semestrială. Deci, singura diferență prin faptul că au dispărut semestrele e în faptul că se încheie o singură medie, nu două”. Ariana a observat că atât elevii, cât și profesorii au fost mai relaxați și că s-a câștigat timp prin faptul că profesorii nu au mai fost stresați să încheie medii.

Și Ana, elevă în clasa a XI-a la un liceu din Oradea, a simțit o atmosferă mai relaxantă în clasă, dat fiind faptul că nu a mai existat acea goană după note. Cu toate acestea, s-a produs și un alt efect: „La o materie am dat un test în februarie și încă nu am primit notele. Deci, le corectează foarte greu, majoritatea profesorilor, pentru că nu mai e presiunea asta că se încheie semestrul”.

David se pregătește pentru examenul de bacalaureat și de acum încolo doar recapitulează. „Mă simt destul de pregătit, sincer. Am reușit să parcurgem toată materia. Acum, practic, tot ce mai facem constă doar în pregătirea personală și cred că sunt destul de pregătit să susțin examenul”, spune liceanul pentru Școala 9.

În Săptămâna verde, clasa lui David a îmbinat activitățile de mediu cu pregătirile pentru bacalaureat. În primele trei ore lucrau la școală, iar apoi mergeau la diferite activități, cum ar fi împăduririle. „La noi, locuind într-o zonă de munte, s-au plantat destul de mulți puieți prin zonă și s-au făcut niște ecologizări. Și chiar a fost destul de drăguț să știm că am ajutat comunitatea”.

Cum e anul școlar în alte state din lume

În Germania, de pildă, anul școlar este împărțit asemănător, în mai multe module cu vacanțe între ele, iar vacanța de vară are doar 6 săptămâni. Întregul an școlar are între 187 și 190 de zile.

Italia împarte anul școlar în semestre, cu trei vacanțe mari, de iarnă, de primăvară și de vară. În general, anul școlar aici are 176 de zile.

În Franța, elevii au doar două luni de vacanță de vară, iulie și august, însă au alte patru vacanțe de-a lungul anului. Și Norvegia apelează la sistemul bazat pe semestre, cu două luni de vacanță și cu cinci vacanțe de-a lungul anului școlar.

Beneficiile vacanțelor mai dese

Un studiu realizat în America a arătat că „supraînvățarea”, adică repetarea excesivă a unor noțiuni și reproducerea lor, are efect doar pe termen scurt. În schimb, elevii care au avut în timpul procesului de învățare și niște pauze, au avut și rezultate mai bune în timp. De asemenea, cu cât elevii au avut o pauză mai lungă, cu atât au reținut informațiile mai mult timp.

Un alt studiu a demonstrat că scurtarea săptămânii de școală de la cinci la patru zile nu înseamnă și asimilarea unei cantități mai mici de informații. În schimb, cu patru zile de școală pe săptămână, ei se simt mai relaxați și au un program mai flexibil, pentru alte activități din afara școlii. Cu alte cuvinte, mai puține zile de școală nu înseamnă neapărat mai puțină învățare.